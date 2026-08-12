Sorpresa por la inédita revelación íntima que hizo Mario Pergolini al aire: "Me arrepentí toda la vida”

Durante una transmisión en vivo de Otro Día Perdido (El Trece), el conductor del ciclo, Mario Pergolini, decidió desempolvar recuerdos viejos y sorprendió al estudio con su revelación. En ese sentido, el presentador de televisión confesó que a los 8 años protagonizó un episodio de robo y explicó que todo se complicó.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece).

Todo comenzó en un diálogo sobre anécdotas del pasado que hoy recuerdan con cierta distancia. Asimismo, Pergolini relató cómo fue que terminó involucrado en un robo tras haber tomado el dinero que le pertenecía a otra persona. Sin embargo, aseguró que, lo que comenzó como una simple travesura, luego le trajo muchos problemas con su madre.

Tras el hecho, el conductor contó que su madre lo obligó a hacerse cargo de la situación. Lejos de quedarse como una simple broma, terminó por complicar la relación con su madre. En ese sentido, lo acompañó hasta el domicilio de la persona a la que le había sacado el dinero. Por su parte, Mario admitió: “Me arrepentí toda la vida”.

La anécdota desconocida de Mario Pergolini

Por otra parte, el conductor terminó revelando otra experiencia inédita de su niñez durante la charla. En esta ocasión, Pergolini confesó que, cuando tenía apenas 8 años y se encontraba de vacaciones en la costa de Villa Gesell, protagonizó una particular travesura junto a su grupo de amigos de aquel entonces, entre todos, se robaron una lata de tomates de un supermercado.

El recuerdo surgió durante la conversación y permitió conocer un episodio de su infancia que hasta ese momento no había sido contado públicamente. La anécdota, aunque pueda parecer menor, se sumó a las distintas experiencias que el conductor fue compartiendo durante el programa y que dieron lugar a un lado más personal de su historia. De esta manera, tras la emisión del programa, la figura televisiva dejó expuesta una faceta de él que, hasta el momento, era totalmente desconocida para el público.