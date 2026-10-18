Pergolini se emocionó en vivo al hablar del primer Día de la Madre sin la suya: "Lo entendí tarde"

Mario Pergolini emocionó a todos en la más reciente emisión de Otro Día Perdido, el ciclo que conduce en El Trece y que va ya por su segunda temporada, luego de su desgarrador mensaje por el Día de la Madre, a cinco meses de haber fallecido la suya.

{{{htmlAmp}}}

"Este domingo es el Día de la Madre como bien ya hemos mencionado acá en el programa del día de hoy, así que en el open mic dejamos un micrófono. Si está sensible, no vea todo lo que viene ahora, ese micrófono que ponemos en cualquier lado de la ciudad de Buenos Aires con una consigna, y la de hoy es ¿qué le dirías a tu mamá?", explicó el presentador, para dar lugar después al extracto.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido.

En él, diferentes transeúntes le dedicaron sentidas palabras a las suyas, aunque sobre el final aparecieron Evelyn Botto, "Rada" y el propio Mario Pergolini para expresar sus sentimientos, aunque tanto a la pareja de Fede Bal como a este último no pudieron emitir palabra alguna en un principio.

"Se enojaba cuando le usaba los perfumes y ahora uso todos sus zapatos", mencionó Botto, mientras que Rada señaló: "Muchas gracias por darme la vida, la vida que me dio el amor incondicional de de mi vieja; el Vítel Tone y contarme que la vida se vive con pasión, si no, no se vive". Luego llegó el turno de Pergolini: "Bueno mamá, no estás por este domingo, pero gracias por la libertad. La verdad que lo entendí tarde, pero gracias".

¿Cuándo falleció la madre de Pergolini?

El famoso conductor habló por primera vez en Vorterix acerca de la muerte de su mamá, Beatriz Mencione, a principios de mayo de este 2026. "Gracias a todos. Antes que nada, no quiero decir mucho con todo esto. Gracias al cariño de todos. La verdad es que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia, han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho... No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento”, manifestó en aquella oportunidad.

Luego, en Otro día perdido por El Trece, agregó: "Antes que nada, gracias por estos días que pasé que fueron un poco difíciles para mí. Gracias a todos por el aplauso".