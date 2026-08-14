Un hombre expresó su malestar con la gestión de Javier Milei al aire por La Nación+ y Esteban Trebucq reaccionó de una manera peculiar.

Durante un móvil en vivo de La Nación+ en Caballito, un hombre expresó su profundo malestar con la gestión del actual presidente de Argentina, Javier Milei. En medio del testimonio, el conductor del ciclo, Esteban Trebucq, quiso defender con comentarios irónicos al funcionario político.

Esteban Trebucq en La Nación+.

El canal habitualmente realiza móviles en distintos puntos de la ciudad para conocer el estado social del país y recolectar testimonios de los ciudadanos. Generalmente, las preguntas están relacionadas con la situación económica y la opinión de los entrevistados sobre el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, el hombre fue contundente al expresar su postura y señaló: “Nosotros necesitamos a un presidente no un payaso”.

Luego, el entrevistado profundizó sus críticas hacia la gestión y manifestó: “Ellos vinieron a cambiar y no cambiaron nada”. Ante la pregunta de la cronista sobre si él había votado a Milei, respondió con ironía: “¿Le parece que puedo votarlo? La mayoría está decepcionado. Pero, yo vengo a decir la realidad, queremos un presidente, no un payaso. Es un tipo que está todo el día diciendo pelotud….”.

Sin embargo, más allá de sus fuertes declaraciones contra el Gobierno, lo que terminó generando mayor repercusión fue el intercambio que tuvo con Esteban Trebucq durante el móvil, quien solamente lanzó palabras cortas y estuvo en silencio durante la mayor parte del fragmento.

Brasil y Argentina enfrentados en una guerra diplomática

Luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, lanzara fuertes críticas contra su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la relación entre ambos países atraviesa una de sus crisis diplomáticas más importantes de las últimas décadas. A raíz de esta situación, el gobierno brasileño decidió retirar a sus principales representantes diplomáticos en Buenos Aires y redujo el canal de comunicación oficial al nivel técnico de encargados de negocios. A pesar de la tensión política, el intercambio comercial y los acuerdos energéticos entre ambos países continúan funcionando por vías estrictamente técnicas.

El conflicto comenzó durante un viaje de Milei a São Paulo, donde el mandatario argentino evitó reunirse con Lula y participó de un acto político en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Desde el escenario, Milei cuestionó duramente al presidente brasileño y lo calificó de “corrupto” y “presidiario”, lo que generó una fuerte reacción por parte del gobierno de Brasil. Como consecuencia, las autoridades brasileñas llamaron a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli.