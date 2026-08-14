Marcela Feudale destrozó a Milei en vivo y no se guardó nada: "No puede ser"

Marcela Feudale cuestionó al gobierno de Javier Milei por el impacto de las tarifas de servicios y los impuestos sobre los ingresos de los trabajadores. En Radio 10, la periodista sostuvo que la política económica benefició principalmente a quienes tienen mayores ingresos.

Marcela Feudale apuntó contra el gobierno de Javier Milei al analizar el impacto de los impuestos y los gastos cotidianos sobre los trabajadores. "De verdad que bajaron los impuestos para el que tiene guita", afirmó la periodista.

En ese sentido, sostuvo que la situación es diferente para quienes viven de un salario y deben afrontar una serie de gastos que impactan directamente sobre sus ingresos. "Porque para el que vive con un salario, ya que su salario sea un poco más alto o un poco más bajo, hay un montón de cosas que cambiaron", señaló.

La cuenta que hizo Feudale sobre las tarifas

Feudale explicó que realizó una cuenta sobre el dinero que una persona debe destinar al pago de servicios y tributos. "Hoy yo sacaba más o menos una cuenta: no puede ser que el gasto que vos tenés en luz, gas, agua y el pago de un impuesto sea el 30% de tu salario", sostuvo. Para la periodista, ese nivel de gasto no resulta razonable frente a los ingresos de los trabajadores. "No puede ser, no es lógico. No resiste ningún tipo de análisis", afirmó.

Marcela Feudale destrozó a Milei en vivo y no se guardó nada.

Además, Feudale planteó que el problema no se limita a quienes tienen salarios bajos, sino que también puede representar una proporción importante para quienes perciben ingresos mayores. "Así ganes seis palos y ganes dos palos, siempre es el 30% o 40% del salario. Y es un montón de guita como porcentaje, nunca sucedió", concluyó.