Pedro Alfonso expuso la angustia que siente por una decisión de su hijo: "Me duele internamente"

Pedro Alfonso es un reconocido actor y una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, pero además de su faceta artística tiene una pasión que lo desvela: el fútbol y, en particular, River Plate. Sin embargo, en una reciente aparición mediática, el actor dejó al descubierto una situación familiar que le genera un profundo malestar.

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La confesión sobre su hijo Baltazar

En diálogo con el streaming La Sillita, Alfonso se refirió a la relación de su hijo Baltazar con el deporte que a él lo apasiona desde siempre. El actor, hincha fanático del Millonario y coleccionista de camisetas, admitió que esperaba que alguno de sus hijos compartiera ese mismo fervor.

El actor explicó que su fanatismo por River forma parte de su identidad y contó que colecciona camisetas, aunque ninguna de Boca. Además, reveló con humor, que sus hijos suelen hacerle gestos obscenos cada vez que alguien les pregunta si son de Boca".

El dolor que no logra disimular

Recién ahí, después de describir el contraste entre su fanatismo y la indiferencia de su hijo, Pedro Alfonso se animó a poner en palabras lo que realmente siente: "Me duele, obvio. Me duele internamente, pero no puedo expresárselo". La frase deja en evidencia que, más allá de la tristeza, el actor procura no trasladarle esa carga emocional a Baltazar.

Una mirada generacional

Lejos de imponer sus gustos, Alfonso reflexionó sobre los cambios de época en la relación entre los jóvenes y el deporte: "No le divierte y hay toda una nueva generación que no es tipo 'el fútbol obligación' como era en otras épocas, que el que no jugaba fútbol se lo miraba mal. Me parece que está bueno también".

El vínculo que sigue construyéndose

Con el correr del tiempo, no se descarta que el actor continúe intentando acercar a su hijo al deporte y a los colores de River, aunque por el momento esa conexión no se manifiesta de la manera que él imaginaba. El fútbol, de todos modos, sigue siendo uno de los tantos lenguajes a través de los cuales padres e hijos construyen su relación, aun cuando las pasiones no se repliquen de generación en generación.