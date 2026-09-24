Pasó en vivo: un famoso conductor se enojó con un camarógrafo y pidió que lo echen al aire

El cruce televisivo se dio durante una transmisión en vivo y no tardó en volverse viral.

La televisión en vivo siempre regala momentos insólitos, pero este sobrepasó todos los límites. Durante la emisión de un noticiero matutino, un reconocido conductor perdió los papeles al aire, apuntó furioso contra el camarógrafo a cargo del móvil y pidió abiertamente a la producción que lo despidan.

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El tenso episodio ocurrió en el programa Al Día, emitido por el canal Willax Televisión, mientras la movilera recorría las inmediaciones de una quebrada en Lurigancho-Chosica en Perú. Cuando la cronista intentaba mostrar en pantalla la falta de muros de contención y el peligro de un derrumbe, los constantes y vertiginosos movimientos de cámara despertaron la furia del presentador Augusto Thorndike.

Sin vueltas ni filtro, Thorndike interrumpió la transmisión del informe visiblemente molesto: "¿Sabés qué? Me mareo, Mari Carmen, me mareo. Cuando consigas un camarógrafo profesional, me avisás. Gracias".

Lejos de que la bronca quede en privado o que la producción fuera a un corte, el conductor volvió a piso y continuó su fuertísimo descargo en vivo contra el trabajador: "Qué pena que tengamos esa clase de camarógrafos en este canal que estamos tratando de sacar adelante y contraten cualquier cosa".

El conductor pidió disculpas, pero solicitó que echen a su compañero

En esa misma línea, el periodista remató pidiendo la desvinculación inmediata del empleado: "Es un insulto para nuestros televidentes, les pido disculpas. Esa no es forma de cubrir y de filmar. Esa persona no está preparada para hacer cámara en vivo y no debe ser parte de esta casa televisora".

El momento no tardó en cruzar las fronteras y estallar en las redes sociales, donde miles de usuarios repudiaron el maltrato del conductor hacia el trabajador y criticaron la exposición innecesaria al aire.