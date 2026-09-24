La insólita justificación de Feinmann y Rossi para defender el aumento de la pobreza: "El camino no..."

El INDEC dio a conocer este jueves un dato que interrumpe la tendencia que el Gobierno venía mostrando como uno de sus principales logros: la pobreza subió al 32,3% durante el primer semestre de 2026, un salto de 4,1 puntos porcentuales respecto del 28,2% registrado en la segunda mitad de 2025. La indigencia también creció, del 6,3% al 7,5%, lo que representa a cerca de 15,5 millones de personas por debajo de la línea de pobreza en todo el país.

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La lectura de Feinmann

En medio de la ola de reacciones que generó el nuevo índice, Eduardo Feinmann se refirió al tema en su programa de A24 y no esquivó el impacto que genera el dato en la vida cotidiana de la gente. "Quizás van el camino correcto, pero la verdad duele", reconoció el conductor, en una frase que intentó equilibrar el respaldo al rumbo económico del Gobierno con el reconocimiento de la dureza de la cifra.

Pablo Rossi y Feimann saltaron a defender al gobierno.

La insólita justificación de Pablo Rossi

Fue Pablo Rossi quien tomó la posta para profundizar el argumento y bajarle drama al resultado. "El camino tiene avances y retrocesos, no es lineal. No se llega a la meta todos los días batiendo un récord, esto es un pequeño retroceso", sostuvo el panelista, apelando a una metáfora deportiva para relativizar el salto de más de cuatro puntos en la pobreza.

Desde el Gobierno atribuyeron el rebote al impacto de la inflación sobre los ingresos de los hogares de menores recursos en el marco de la incertidumbre electoral, y sostuvieron que se trata de un fenómeno temporal que se revertiría con una nueva desaceleración de precios.

Las críticas por el tono de las declaraciones

Las frases de Feinmann y Rossi no tardaron en generar cuestionamientos en redes sociales, donde varios usuarios remarcaron lo llamativo de bajarle el tono a un salto de más de un millón y medio de nuevos pobres comparándolo con "avances y retrocesos" propios de una competencia deportiva. Para muchos, el intento de justificación terminó opacando el reconocimiento inicial de Feinmann sobre lo doloroso del dato, en un debate que promete seguir dando que hablar en los próximos días.