Qué pasó entre Mariela y el Turco García tras Gran Hermano

La salida de Mariela Prieto de Gran Hermano dejó varias repercusiones fuera de la casa, especialmente por las versiones sobre su relación con Claudio “Turco García”. Después de 30 años en pareja, la exparticipante habló públicamente sobre el vínculo y explicó qué ocurrió tras su paso por el reality.

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Mariela Prieto habló sobre su relación con el Turco García

Durante su participación en Gran Hermano, la relación entre Mariela y el Turco García quedó bajo la mirada del público. La ausencia del exfutbolista en algunas galas y determinados comentarios dentro de la casa alimentaron las versiones sobre un supuesto distanciamiento entre ambos.

Tras abandonar el programa, Prieto decidió referirse al tema en A la Barbarossa, por Telefe, y puso en contexto la situación que atravesó junto a su pareja durante las últimas semanas.

La exparticipante explicó que el vínculo lleva tres décadas y que durante gran parte de ese tiempo ocupó un lugar importante en el acompañamiento de su familia. “Fue la persona que me incentivó a ir a programas, quería que esté. Hace 30 años que estoy con él, imaginate que la carrera de él, de mi hijo”, contó.

El Turco García y los celos por la exposición de Mariela

Uno de los puntos que Mariela Prieto destacó fue el cambio que significó para ella mostrarse públicamente de una manera diferente. Según explicó, durante años estuvo enfocada en acompañar a su familia y dejó en segundo plano sus propios proyectos.

“Era responsabilidad mía ponerme a un costado de ellos y acompañarlos. Él fue un motivador de que me desarrolle en lo que me gusta”, sostuvo la exparticipante al recordar el rol que tuvo el Turco García en su crecimiento personal.

Sin embargo, reconoció que su exposición dentro del reality generó una reacción particular en su pareja. “Estuve 30 años cuidando a los nenes, llevando el botinero, nunca me vio así. Él es celoso”, afirmó Prieto. La frase permitió entender uno de los motivos detrás de la tensión que se percibió alrededor de la pareja durante la participación de Mariela en el reality.

Qué dijo Mariela Prieto sobre su paso por Gran Hermano

Además de hablar sobre su relación, la exparticipante aseguró que su ingreso a la casa produjo una transformación personal. Durante una conversación, Mica Viciconte le señaló: “La casa te cambió”, y Prieto coincidió con esa apreciación: “Sí, completamente. No cambiaría hoy nada de lo que sucedió. Las cosas por algo suceden”, respondió Mariela.

Mariela Prieto contó cómo cambió su vida después de Gran Hermano

La experiencia también tuvo consecuencias en su manera de analizar la relación con el Turco García. La convivencia dentro de la casa y el aislamiento del exterior le permitieron revisar diferentes aspectos de su vida personal y de pareja.

Qué pasó entre Mariela y el Turco García después de Gran Hermano

Lejos de confirmar una separación definitiva, Mariela Prieto planteó que su paso por Gran Hermano sirvió para replantear algunas cuestiones de la relación. “También en replantearse a veces los temas de pareja y bueno, todo es constructivo. Quizás algunas cosas de nuestra relación íntima hubiera quedado truncado. Esto es para un bien”, explicó.

De esta manera, la exparticipante dejó en claro que el reality generó movimientos dentro de su relación, pero también interpretó esa experiencia como una oportunidad de crecimiento.

Después de tres décadas juntos, el vínculo entre Mariela y el Turco García atravesó un período de cambios a partir de la exposición televisiva de ella. Sus declaraciones posteriores a la salida de la casa mostraron que, más que un final confirmado, la pareja tuvo que afrontar un proceso de revisión y adaptación frente a una nueva etapa.