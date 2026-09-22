Qué pasó con Facundo, el hijo de Maru Botana: la reflexión de la cocinera a 18 años de su muerte

Maru Botana reflexionó sobre el duelo y aseguró que aprender a vivir con la ausencia también forma parte del proceso.

Facundo, el hijo de Maru Botana, murió en 2008 cuando tenía apenas seis meses. A 18 años de aquella pérdida, la cocinera volvió a recordar a su bebé con una publicación cargada de emoción. El mensaje estuvo acompañado por imágenes familiares y una reflexión sobre el dolor y la esperanza.

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Qué pasó con Facundo, el hijo de Maru Botana

Facundo falleció de manera súbita en 2008, mientras Maru Botana se encontraba de viaje por el sur de la Argentina junto a sus otros hijos. El bebé tenía apenas seis meses y su muerte marcó profundamente a la cocinera y a toda su familia.

Desde entonces, Botana habló en distintas oportunidades sobre la ausencia de su hijo y sobre el proceso que atravesó para continuar con su vida familiar y profesional. A 18 años de aquel episodio, decidió compartir nuevamente su historia a través de un video publicado en Instagram.

La reflexión de Maru Botana a 18 años de la muerte de Facundo

La grabación reúne fotografías y videos de Facundo durante sus primeros meses de vida con diferentes escenas de la familia en la actualidad. Sobre esas imágenes, se escucha la voz de Maru Botana, quien imagina qué le diría a la mujer que era en 2008.

La cocinera plantea que, frente a una pérdida de semejante magnitud, no existen palabras capaces de explicar o aliviar inmediatamente lo ocurrido. “Si pudiera volver atrás, no intentaría explicarle nada a esa madre. No le diría que sea fuerte, no le diría que todo pasa, no le diría que fuera valiente, porque en ese momento no pasa nada”, expresa en el video.

En lugar de buscar explicaciones, Botana imagina que simplemente se sentaría junto a aquella versión de sí misma para acompañarla en medio del dolor: “Me sentaría al lado de ella y le diría solamente: ‘Vas a poder’”.

El mensaje de esperanza de Maru Botana para quienes atraviesan una pérdida

A lo largo de la reflexión, Maru Botana recuerda que después de una tragedia también pueden aparecer nuevos momentos de felicidad. La cocinera menciona que volvería a cocinar, reír, hacer planes y disfrutar de su familia.

“No hoy, pero un día vas a dar un paso, después otro, vas a volver a cocinar, a reírte fuerte, a hacer planes... Tus hijos van a crecer, van a llegar Juan e Ine, vas a volver a creer, vas a tener una familia enorme y vas a ser muy feliz”, sostiene.

La publicación también está dirigida a quienes atraviesan una pérdida. En el texto que acompañó el video, Botana escribió: “Hoy quería compartirles este video, para que todas y todos los que estén atravesando un dolor tan grande, tengan esperanzas. No es nada fácil, pero vas a poder”.

Maru Botana recordó a Facundo, su hijo que murió en 2008 cuando tenía seis meses.

Cómo recuerda Maru Botana a Facundo con el paso de los años

Para la cocinera, seguir adelante no significa olvidar a Facundo. En su mensaje, explica que la ausencia permanece y que el vínculo con el hijo fallecido forma parte de su historia. “Y no, no vas a olvidarte de Facu, vas a aprender a caminar con esa mochila, hasta vas a correr con ella”, afirma.

También reconoce que cada aniversario vuelve a despertar la tristeza. “Pero te aviso algo: cada vez que se acerque el 21, vas a volver a pensar y a extrañarlo como loca. Todavía va a pesar, pero ya no te va a dar miedo, porque vas a entender que extrañarlo, también es una manera de seguir teniéndolo con vos”, reflexiona.

En el cierre, Maru Botana retoma la frase que atraviesa todo el video y vuelve a imaginar aquel encuentro con la mujer que era en 2008: “Si pudiera volver atrás, me sentaría al lado de esa Maru, no para explicarle lo que viene, solamente para agarrarle la mano y decirle, vas a poder”.