Las parejas de Daniel Osvaldo: las relaciones que tuvo el exfutbolista

Daniel Osvaldo tuvo varias relaciones a lo largo de su vida y algunas de ellas alcanzaron una gran exposición mediática

La vida sentimental de Daniel Osvaldo estuvo marcada por romances de alto perfil, separaciones y varias historias que ocuparon las páginas de espectáculos. Desde sus primeras relaciones y la llegada de sus hijos hasta sus vínculos con figuras conocidas, el exfutbolista atravesó distintas etapas amorosas que tuvieron gran repercusión pública.

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Daniel Osvaldo y Ana Oertlinger: su primera pareja

Uno de los primeros vínculos conocidos de Daniel Osvaldo fue con Ana Oertlinger, con quien tuvo a Gianluca, su hijo mayor. La relación comenzó antes de que el exfutbolista alcanzara la popularidad internacional que tendría años después por su carrera deportiva.

Con el paso del tiempo, el vínculo entre ambos terminó y Oertlinger reclamó públicamente por cuestiones relacionadas con la cuota alimentaria de su hijo. También manifestó su deseo de que Gianluca pudiera recuperar el contacto con su padre.

Años después, la relación entre Osvaldo y su hijo volvió a quedar en el centro de la atención mediática a raíz de una denuncia de Oertlinger, quien acusó al exfutbolista de haber agredido al joven. Se trata de una acusación difundida públicamente que no debe confundirse con una conclusión judicial.

Daniel Osvaldo y Elena Braccini: dos hijas en común

Tras su relación con Oertlinger, Osvaldo inició un vínculo con la arquitecta italiana Elena Braccini. La pareja tuvo dos hijas: Victoria, actualmente cercana a los 13 años, y María Helena, de 11.

Según versiones difundidas en medios de espectáculos, la relación habría terminado mientras Braccini atravesaba su segundo embarazo. Posteriormente, la arquitecta también realizó reclamos vinculados con la manutención de sus hijas.

El vínculo con Braccini coincidió con una etapa de expansión de la carrera internacional de Osvaldo, quien desarrolló buena parte de su trayectoria futbolística en Italia.

El exfutbolista fue padre de cuatro hijos: Gianluca, Victoria, María Helena y Morrison.

Daniel Osvaldo y Jimena Barón: una relación mediática

En 2012, Daniel Osvaldo comenzó una relación con Jimena Barón, actriz y cantante. La pareja se instaló en Italia y tuvo a Morrison, conocido públicamente como “Momo”, quien nació en 2014.

El vínculo atravesó diferentes idas y vueltas y recibió una amplia cobertura mediática. Durante la relación, Barón realizó declaraciones sobre situaciones que describió como episodios de violencia verbal y posteriormente plasmó parte de esa experiencia en canciones, entre ellas La tonta.

Durante la pandemia de COVID-19, Barón y su hijo pasaron un período en la casa del futbolista, aunque posteriormente regresaron a su vivienda.

La relación de Daniel Osvaldo y Jimena Barón estuvo marcada por distintas etapas y tuvo una amplia repercusión en los medios.

Militta Bora y el romance con Gianinna Maradona

Después de su relación con Barón, Osvaldo fue vinculado sentimentalmente con la artista Militta Bora. El romance fue breve y también tuvo repercusión en los medios de espectáculos.

En febrero de 2021 se hizo pública su relación con Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. El vínculo tuvo varias etapas y estuvo acompañado por una fuerte exposición mediática.

La relación también quedó atravesada por la historia previa entre Gianinna y Jimena Barón, quienes habían compartido una relación de amistad años antes.

La separación de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona mantuvieron un vínculo con varias idas y vueltas antes de su separación en 2025.

Después de varios años de idas y vueltas, Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona terminaron su relación en 2025. Según declaraciones de Pepe Ochoa en LAM (América TV), la denuncia realizada por Ana Oertlinger habría sido uno de los factores que afectaron el vínculo.

Ochoa sostuvo que la pareja no habría logrado superar aquella situación y afirmó: “Después de ese episodio, no pudieron remontar”. También aseguró que la separación no habría sido amistosa.

Tiempo después, Osvaldo presentó públicamente a una nueva pareja a través de sus redes sociales. Se trató de una mujer llamada Male, vinculada a trabajos de peluquería y estética. Finalmente, la relación habría terminado en septiembre de 2025, cerrando otra etapa de la vida sentimental del exfutbolista.