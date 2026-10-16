Papelón: Moria Casán quiso homenajear a Confessore al aire de El Trece y no sabía el nombre

La muerte de Fernando Confessore conmocionó a la televisión argentina y desató homenajes en todos los canales. En medio de esas despedidas, Moria Casán protagonizó un momento incómodo en su programa de El Trece cuando intentó dejar un mensaje a la familia del meteorólogo y se equivocó con su apellido.

{{{htmlAmp}}}

La noticia que golpeó a la pantalla

Confessore, meteorólogo, periodista y divulgador científico, murió en la madrugada de este viernes 16 de octubre, a los 58 años. Según las primeras informaciones, sufrió una descompensación repentina en su casa del barrio porteño de Versalles, y su esposa, Paula, llamó al 911. La noticia fue confirmada por su familia y por TN, el canal donde trabajaba desde 1995.

Fernando Confessore falleció en su casa.

Durante casi tres décadas acompañó a la audiencia como “el del tiempo”, y también formó parte de la programación de El Trece. Su muerte generó mensajes de colegas y televidentes, que lo recordaron como un gran profesional y una gran persona.

El mensaje de Moria

En ese marco, Moria quiso dedicar unas palabras a su entorno al finalizar el recordatorio que se emitió en su ciclo. “Después de este momento de recordatorio de nuestro querido compañero que ya no estará, Fernando Conforte”, comenzó.

Se equivocó al nombrarlo y, enseguida, intentó corregirse: “Perdón, Confessore. Sorry”. La confusión quedó al aire y, según se informó, no pasó inadvertida en medio de un clima de duelo.

Una despedida que no deja de crecer

Mientras tanto, los homenajes a Confessore continúan. Sus compañeros lo despidieron con mensajes en redes y en pantalla, y TN lo recordó como “el que veías desde hace 30 años al aire”. Su fallecimiento deja una ausencia profunda en las pantallas de las que formó parte durante más de tres décadas.