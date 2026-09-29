El papelón de Marina Calabró al aire de América TV al leer una publicidad: "No lo recuerdo de memoria".

Marina Calabró protagonizó un insólito momento durante la emisión de un programa de América TV cuando se disponía a realizar una publicidad. La periodista comenzó a leer el texto correspondiente al PNT, pero la salida al aire quedó interrumpida por un audio que hablaba sobre Facundo Moyano.

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Calabró comenzó con normalidad la publicidad de Molto: "A la hora de cocinar y compartir en familia, Molto tiene una propuesta para cada momento. Porque Molto es una familia de productos de calidad, con sabor para acompañar tu mesa todos los días".

Sin embargo, mientras en pantalla aparecía la imagen correspondiente a la publicidad, comenzó a escucharse un audio completamente diferente. La grabación hacía referencia a la situación de Facundo Moyano y decía: "Él toma la situación del perro para decir que eso no fue cierto. Yo no sé si tiene que arrodillarse ante Moria, lo que sí se tiene que arrodillar ante los empleados del peaje".

El papelón de Marina Calabró al aire de América TV al leer una publicidad: "No lo recuerdo de memoria".

La respuesta de Marina Calabró

Cuando la transmisión volvió al piso, Marina Calabró retomó la situación y dejó en claro que podía volver a hacer la publicidad, aunque necesitaba tener nuevamente el texto delante. "Sí, lo puedo hacer, pero si me lo ponen para volver a leer, porque no lo recuerdo de memoria", expresó la periodista.