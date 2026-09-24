Insólito: Marina Calabró filtró en vivo un dato que perjudica a La Reini

La Reini estuvo en boca de todos en los últimos días, aunque no por una situación grata. Un hombre identificado como Hernán Bloquero, quien en redes sociales dio muestra en reiteradas oportunidades de su devoción hacia Sofía Gonnet (enseñando incluso numerosos tatuajes que se hizo en tributo a ella), se acercó a las inmediaciones de Olga y, ventanal mediante, amenazó a Homero Pettinato mientras hacía su programa en vivo.

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La exparticipante de MasterChef Celebrity expuso, en línea con ello, el asedio frecuente que vive por parte de ese sujeto. Esto llevó a que decida radicar una denuncia y poder tener así un resguardo ante cualquier nuevo acercamiento. Desde luego esto fue compartido por diferentes medios de comunicación, aunque uno en particular deslizó al aire un dato muy sensible que podría ponerla en un aprieto.

La Reini habló sobre su acosador y la amenaza que le hizo en vivo a su expareja.

Marina Calabró y el dato sensible que dijo al aire sobre La Reini

Durante una reciente emisión de PrimiciasYa, Marina Calabró contó en vivo un documento que forma parte del proceso legal: "Consultada sobre si desea agregar algo más, refiere que posee temor por su integridad física ya que hace varios años padece esta situación, siendo su deseo que cese con el acoso y hostigamiento. Que sea hallado, ya que estaría suelto por la calle y, en este momento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde reside y trabaja la damnificada".

Seguido a ello, prosiguió y soltó un detalle que podría suponer un peligro para La Reini: "Consultada sobre si requiere consigna policial, refiere que solo su domicilio, lugar donde llega alrededor de las... y permanece hasta las...". Si bien en este artículo se omite, lo cierto es que en vivo dijo los horarios exactos en que la mediática está en su casa. "En este acto, se la pone en conocimiento de las medidas de protección, de los números de emergencia y se le entrega nota para que se le haga entrega de botón antipánico", concluyó, sin percibir el peligro que supone para la víctima ese detalle.