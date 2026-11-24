La Nación sorprendió le dedicarle una publicación a Robertito Funes Ugarte tras la polémica en la Fugazzeta Fest y los usuarios apuntaron contra el periodista.

Luego de la polémica cobertura que Roberto Funes Ugarte realizó en la Fugazzeta Fest de Palermo, La Nación compartió un video en el que el periodista presenta a sus diez perros rescatados. Sin embargo, la publicación recibió numerosas críticas debido al momento en el que fue difundida y a la controversia que había protagonizado días antes.

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La reacción de los usuarios estuvo vinculada con el episodio que ocurrió durante la cobertura del evento gastronómico. En esa oportunidad, Funes Ugarte tuvo un cruce con Joaquín, un empleado de uno de los puestos, quien le había pedido que esperara un momento mientras cumplía con sus tareas. La respuesta del periodista generó indignación, ya que lo calificó de “un bobo importante” y hasta les pidió a los televidentes que no se acercaran a ese puesto.

Roberto Funes Ugarte tuvo un cruce con Joaquín, un empleado de uno de los puestos de la Fugazzeta Fest.

La situación rápidamente tomó repercusión en las redes sociales y el trabajador involucrado decidió contar su versión de lo sucedido durante una participación en Olga Stream. Por su parte, el puesto gastronómico también se pronunció públicamente y compartió un comunicado a las pocas horas de que el episodio se viralizara.

La publicación de La Nación+ sobre Robertito Funes Ugarte

El contenido publicado por LN+ formó parte de Huellitas, el ciclo del medio dedicado a mostrar historias de animales, y destacó también el trabajo de Zaguates Refugio, una organización que rescata perros en situación de calle: “Robertito Funes Ugarte nos abre las puertas de su casa para presentarnos a sus diez perros y contar cómo llegó cada uno a su vida”.

Asimismo, el video, donde se lo ve al periodista rodeado de sus perros rescatados de la calle, acompaña el texto sobre la breve historia de cada uno: “Algunos fueron abandonados, otros sufrieron maltrato y varios estuvieron al borde de la muerte. Hoy, todos forman parte de lo que él llama su familia”.