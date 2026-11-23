Robertito Funes Ugarte quedó en el centro de una polémica luego de un tenso intercambio con un trabajador gastronómico durante un móvil en vivo para LN+. El periodista recorría la Fugazzeta Fest, en Palermo, cuando se acercó a un puesto y el empleado le pidió que esperara mientras atendía.

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La respuesta del cronista, que cuestionó al joven frente a las cámaras y pidió que no contrataran a personas con esa actitud, generó críticas. Tras la repercusión del episodio, Funes Ugarte habló en Toti 910, por Radio La Red, y negó haber solicitado el despido del trabajador.

Qué dijo Robertito Funes Ugarte sobre el cruce

Al comienzo de la conversación con Toti Pasman, el periodista aclaró que prefería hablar de una explicación antes que de un descargo. Según sostuvo, el fragmento que circuló no mostraba toda la secuencia y tampoco incluía el acercamiento posterior de la empresa.

"No pusieron el video completo", afirmó. Y agregó que, de acuerdo con su versión, después del cruce se acercaron desde el comercio para intentar darle al episodio "un final feliz".

Pasman le planteó que lo que había generado malestar era la interpretación de que había pedido que echaran al empleado. Ante esa observación, Robertito respondió: "Yo no dije que lo echen al chico, dije que contraten gente mayor, adultos mayores".

El conductor insistió en que muchas personas habían entendido ambas expresiones de manera similar. "La gente entiende lo que le parece y lo que le conviene", contestó Funes Ugarte, quien volvió a sostener que la situación había sido descontextualizada.

El momento que desató la polémica

El episodio ocurrió el domingo, durante una recorrida de La Robineta por el festival gastronómico. Cuando el cronista se acercó al puesto, el trabajador le pidió: "Dame un momento, por favor".

La respuesta molestó al periodista, que siguió adelante con el móvil y lo cuestionó al aire. "Bueno, está bien, no le hagamos nada, pobre. La simpatía no la tiene, pobrecito, dejémoslo", expresó. También lo calificó como "un bobo importante".

Más tarde, pidió que le avisaran al dueño que no contratara a gente con esa actitud y agregó: "Contraten gente grande, que va a trabajar mejor".

Después de las críticas, Robertito sostuvo que había escuchado un comentario despectivo por parte del trabajador. Esa afirmación corresponde a su versión de lo sucedido y, según explicó, no se escuchó en la transmisión.