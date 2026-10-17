Panelista de LAM confesó que estuvo con Matías Martin y dio detalles íntimos: "Mi relación era..."

Una charla sobre un nuevo cruce entre Matías Martin y Romina Manguel dio un giro inesperado en LAM (América TV), cuando una panelista reveló un vínculo del pasado con el conductor que nadie conocía.

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El conflicto que motivó el debate

El programa iba a repasar el enfrentamiento entre Martin y Manguel, que había estallado en agosto de 2025. Según se contó, Martin cuestionó que Victoria De Masi, su entonces expareja, visitara el programa radial de la periodista, y Manguel respondió con dureza, acusándolo de desmerecer su trabajo.

El episodio del acto escolar

Santiago Riva Roy relató en El Ejército de LAM (Bondi Live) que, tras esa entrevista, Martin habría increpado e insultado a Manguel durante un acto escolar, mientras ella estaba con su madre. Martin se mostró desconcertado cuando le preguntaron y esquivó el tema: “No puedo creer lo que me preguntás. No sé de qué me hablás”.

La versión de Romina

Manguel, en cambio, confirmó el episodio. “Todo lo que dijo fue cierto. Estaba con mi mamá al lado”, sostuvo, y remarcó que quiere “preservar a los chicos”. Sobre el vínculo con Martin, dijo: “No fue novio. Basta de este tema. No fue nada. Errores que uno comete en la vida”.

La confesión de una panelista de LAM

En medio del debate, la panelista Carla Czudnowsky sorprendió al contar su propia historia con el periodista. “Fue novio mío, pero éramos chicos. En secundaria, me dejó por la hija de Any Ventura. ¿Te parece? Me rompió el corazón. Igual yo fui muy boluda”, recordó.

Carla resumió la historia con una frase breve: “Mi relación era hot”, en referencia a aquellos años de colegio. Fue la frase que más llamó la atención en el estudio, aunque el tono general fue de humor y nostalgia.

Carla Czudnowsky contó que salió con Matías Martin.

La reacción de Ángel de Brito

Ángel de Brito aprovechó para picantear: “¿Ah sí? Manguel dijo que no, todo lo contrario”, y agregó con ironía: “A lo mejor a ella no le fue tan bien”. Así, la anécdota de Czudnowsky volvió a poner en foco el vínculo entre Martin y Manguel, aunque ninguno de los dos aclaró hasta ahora qué hubo realmente entre ellos.