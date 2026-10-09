Matías Martin rompió el silencio y habló sobre las acusaciones en su contra: "Estoy muy.."

Chloé Bello realizó un duro descargo en sus redes sociales contra una persona que, según denunció, la incomodaba y ridiculizaba durante una entrevista después de que ella rechazara una supuesta cita. Luego, la modelo confirmó en LAM que sus críticas estaban dirigidas a Matías Martin. Tras la repercusión de sus declaraciones, el periodista rompió el silencio y se refirió a lo ocurrido durante un diálogo con Desayuno Americano (América TV).
En un primer momento, el conductor había asegurado que la publicación de la modelo no estaba dirigida hacia él. Sin embargo, luego de que Bello confirmara su identidad, Martin expresó su desconcierto y manifestó su decepción por la situación: “Una tristeza enorme, una decepción gigantesca. No entiendo, no entiendo la escena. Pueden ver el programa y sacar sus conclusiones”.
Por otro lado, el periodista defendió el trato que mantuvo con la modelo durante el encuentro y recordó cómo fue la conversación entre ambos: “La pasó genial, me agradeció y me habló maravillas de mi equipo. Me dijo 'si hay otra oportunidad, por favor, invitame’. No hubo una invitación formal y no hubo un rechazo formal tampoco, o sea, le dije 'cenemos' como alguna vez cenamos, como alguna vez nos vimos, como la llamé cuando tuvo un mal momento para bancarla, tomar un café, como le dice uno a un amigo, cenemos”.
La respuesta de Matías Martin tras el reclamo de Chloé Bello
Luego, el periodista expresó su angustia a raíz de la situación: “No quiero hablar más, estoy muy triste, muy angustiado, me duele mucho que me quieran dañar, que me dañen a mi gente, a la gente que está conmigo, es inexplicable, inentendible, es muy triste, suficiente”. Finalmente, señaló: “Si tiene un problema conmigo, un amigo mío, me escribe, no pone un posteo y va a hablar al programa de espectáculos. Yo me manejo así, esos son mis códigos, ¿rompió códigos? bueno, allá ella”.