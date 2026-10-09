Matías Martin rompió el silencio y habló sobre las acusaciones en su contra: "Estoy muy.."

Chloé Bello realizó un duro descargo en sus redes sociales contra una persona que, según denunció, la incomodaba y ridiculizaba durante una entrevista después de que ella rechazara una supuesta cita. Luego, la modelo confirmó en LAM que sus críticas estaban dirigidas a Matías Martin. Tras la repercusión de sus declaraciones, el periodista rompió el silencio y se refirió a lo ocurrido durante un diálogo con Desayuno Americano (América TV).

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En un primer momento, el conductor había asegurado que la publicación de la modelo no estaba dirigida hacia él. Sin embargo, luego de que Bello confirmara su identidad, Martin expresó su desconcierto y manifestó su decepción por la situación: “Una tristeza enorme, una decepción gigantesca. No entiendo, no entiendo la escena. Pueden ver el programa y sacar sus conclusiones”.

Por otro lado, el periodista defendió el trato que mantuvo con la modelo durante el encuentro y recordó cómo fue la conversación entre ambos: “La pasó genial, me agradeció y me habló maravillas de mi equipo. Me dijo 'si hay otra oportunidad, por favor, invitame’. No hubo una invitación formal y no hubo un rechazo formal tampoco, o sea, le dije 'cenemos' como alguna vez cenamos, como alguna vez nos vimos, como la llamé cuando tuvo un mal momento para bancarla, tomar un café, como le dice uno a un amigo, cenemos”.

La respuesta de Matías Martin tras el reclamo de Chloé Bello

Luego, el periodista expresó su angustia a raíz de la situación: “No quiero hablar más, estoy muy triste, muy angustiado, me duele mucho que me quieran dañar, que me dañen a mi gente, a la gente que está conmigo, es inexplicable, inentendible, es muy triste, suficiente”. Finalmente, señaló: “Si tiene un problema conmigo, un amigo mío, me escribe, no pone un posteo y va a hablar al programa de espectáculos. Yo me manejo así, esos son mis códigos, ¿rompió códigos? bueno, allá ella”.