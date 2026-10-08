Grave denuncia de una famosa periodista contra Matías Martin: "Prefiero tenerlo lejos"

Romina Manguel volvió a quedar vinculada a Matías Martin, esta vez en medio de la polémica que rodea al conductor de “Todo pasa”. Abordada por SQP (América TV), la periodista no esquivó la consulta sobre su colega y dejó una respuesta tajante que reavivó una vieja disputa entre ambos.

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El contexto no era menor, días antes, Chloé Bello había publicado un fuerte descargo contra Martin. La modelo contó que, tras pasar por su programa de radio, el conductor bromeó sobre la situación judicial que ella atraviesa e hizo alusión a una perimetral.

Chloé Bello había contado que la pasó mal en el programa de Matías Martín.

El malestar de Chloé Bello

En LAM (América TV), la ex de Gustavo Cerati explicó que no buscaba armar un escándalo. “Fue un descargo mío necesario, personal”, aseguró. Contó que al principio pensó en callarse para no perjudicar a nadie, pero que el tema le había quedado “clavado como una espina”.

Bello sostuvo que su incomodidad durante la entrevista fue evidente y cuestionó el tono del ciclo. Según su relato, la charla pasó rápidamente de temas triviales a calificarla de violenta o manipuladora. También apuntó contra Emilse Pizarro por un comentario que, según dijo, escuchó fuera de cámara. “Me pareció realmente todo de muy mal gusto”, remarcó la modelo, que aclaró que su reclamo no tiene una intención política.

Un antecedente que vuelve

La tensión entre Manguel y Martin no es nueva, en agosto de 2025, la periodista entrevistó a Victoria De Masi, expareja del conductor. Martin reaccionó con ironía ante esa nota “Pobre que tuvo que ir a lo de Manguel” y desató un cruce público en el que trascendieron detalles del vínculo que ambos habían tenido años atrás.

Desde entonces, cada nueva controversia de Martin vuelve a poner la mirada sobre la periodista.

“Deja de ser chiste”

Frente a Rodrigo Bar, cronista del programa de Yanina Latorre, Manguel primero se solidarizó con Bello. “No vi, no me enteré, no supe. Lamento si lo pasó horrible”, expresó. Cuando la consulta giró hacia Martin, fue contundente: “No hablo de él, no me interesa, tiene una energía que no me gusta y prefiero tenerlo lejos”.

Además, dejó una reflexión sobre los límites del humor en los medios: “Creo que es humor cuando uno se divierte; cuando el otro la pasa mal, deja de ser chiste. Lo debería saber cualquiera que trabaja en un medio”.