Pamela David estalló en vivo contra el Chacho Coudet y quedó todo grabado: "Cagada tras cagada"

La conductora Pamela David se mostró furiosa tras la eliminación de Coudet luego de la derrota de River Plate en la Copa Sudamericana al aire en América TV.

River decidió echar a Eduardo Coudet como entrenador luego de la eliminación de la Copa Sudamericana con Independiente Santa Fe y esto, en algunos casos, desató el enojo de los hinchas. En ese contexto, durante una transmisión en vivo de Desayuno Americano (América TV), Pamela David se mostró furiosa por los recientes hechos del Millonario.

River Plate perdió por penales contra Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana.

Asimismo, la conductora respondió ante la pregunta de si apoyaba a Coudet como director técnico del club: “No, es que yo nunca quise que cambiaran a Marcelo Gallardo, no estoy cambiando en nada mi opinión, nunca quise que se fuera Gallardo. Pero preguntá bien si vas a preguntar, estamos cambiando el eje de las preguntas”.

Tras dar su mirada, fue conducente al opinar sobre el presente de River: “Yo nunca quise que se fuera Marcelo Gallardo, lo pusieron a Coudet, digo, gastaron fortuna en un equipo armado por Gallardo, y van y lo corren, no lo entendí nunca. Le dejaron los partidos más fáciles, que eran los primeros, al Chacho Coudet. Como si fuese una decisión correrlo. Bueno, si se mandan cagada tras cagada. Yo amo a River y le deseo lo mejor, lo de ayer fue horrible, pero no voy a dar nombres, las macanas se las mandan otros”.

Eduardo Coudet se despidió de River Plate

Eduardo Coudet se despidió del Millonario tras la eliminación del club ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Asimismo, la noticia fue confirmada durante una conferencia de prensa junto al presidente Di Carlo y a Enzo Francescoli.

En ese sentido, el ex entrenador señaló: “Tenía claro que en River había que ganar y jugar bien. Esto es fútbol, a veces las cosas salen así. Tuvimos un buen arranque, pudimos jugar una final y liderar un grupo de Copa, pero en la segunda mitad no estuvimos bien y el proceso sin resultados es muchas veces insostenible. Yo fui el primero en ponerme plazos”.