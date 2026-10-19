Pamela David cruzó a Laura Ubfal tras los dichos sobre su salida de Desayuno Americano: "No condice con la realidad"

Laura Ubfal generó un gran revuelo luego de revelar que su desvinculación de Desayuno Americano en abril de 2017 habría estado relacionada con una cuestión de belleza. Ella aseguró que la decisión de apartarla del ciclo no había tenido que ver con el rating ni con un enfrentamiento personal con Pamela David. En cambio, apuntó contra Liliana Parodi, histórica productora y exgerenta de programación del canal, a quien señaló como responsable de su salida.

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“Me fui del programa, me fueron del programa por un tema de belleza, y lo digo ahora porque fue así. La quiero mucho a Pamela, no tuvo que ver”, manifestó Ubfal al recordar su experiencia en el ciclo. La periodista también describió los criterios estéticos que, según su percepción, influían en la elección de las mujeres que aparecían frente a cámara.

Laura Ubfal señaló que no continuó en Desayuno Americano por "criterios estéticos"

La respuesta de Pamela David

Ante la repercusión de las declaraciones, David negó que la versión de Ubfal reflejara lo ocurrido; defendió su postura y cuestionó el planteo sobre los supuestos motivos estéticos detrás de la desvinculación de la periodista, al considerar que esa explicación “no condice con la realidad”.

"Cuenta una versión que, para mí, no condice con la realidad porque no tenía ese recuerdo. ¿En serio dijo eso?", lanzó primeramente, para luego sumar: "Siempre estuvo. Nunca se desvinculó a Laura hasta que se terminó el programa". Finalmente, confesó: "Me quedé el fin de semana como rosqueando, digo 'no puede ser'. Mirá que yo estoy floja de memoria, pero no puede ser que en Desayuno haya pasado algo así".

Por el momento, el cruce dejó expuestas dos miradas diferentes sobre lo sucedido. Además, esta polémica también reavivó el debate sobre los criterios que se utilizan para elegir a quienes ocupan un lugar frente a las cámaras y hasta qué punto la imagen puede condicionar las oportunidades laborales en la televisión.