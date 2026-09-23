El palito de Ricardo Darín a Javier Milei: "Necesitan un poco de..."

Del 18 al 26 de septiembre se está desarrollando en España el 74º Festival de Cine de San Sebastián, el más preponderante que tiene aquel país y uno de los más importantes que se realizan en Europa.

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Una enorme cantidad de figuras argentinas hizo acto de presencia en el País Vasco, incluyendo a Ricardo Darín. Este último concedió algunas notas durante su estadía allí y en una de ellas aprovechó para hacer un comentario que muchos interpretaron como una indirecta a Javier Milei y los "gobernantes" de su misma calidad.

Ricardo Darín, reconocido actor argentino.

¿Qué dijo Ricardo Darín?

"El mundo está complicado. Los líderes necesitan un poco de amor. Hablar de amor en este momento es casi revolucionario", expuso el reconocido actor en una nota con RTVE Play, señal española que estuvo cubriendo todo el evento.

Seguido a esa apreciación, sostuvo: "Hay tanto odio y tantas reacciones odiosas que generan otras reacciones más odiosas, que ponen en peligro la vida de tantas personas". Luego, condenó enérgicamente la "deshumanización que se produce a partir de decisiones políticas" que lo hacen preguntarse "¿en qué está pensando esta gente?".

Si bien en ningún momento hizo alusión directa al presidente argentino, no fueron pocos los que vincularon su mensaje a los "líderes" que reparten "tanto odio" con "reacciones odiosas" al jefe de Estado, quien en reiteradas oportunidades hizo gala de esto tanto en apariciones públicas como en redes sociales.