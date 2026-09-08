Pagni explicó en vivo el verdadero motivo del anuncio de Milei sobre Malvinas: "Este"

El periodista Carlos Pagni analizó en La Nación Más la estrategia comunicacional del gobierno de Javier Milei y puso el foco en el modo en que el oficialismo busca recuperar la iniciativa política.

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Pagni recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ya había representado un respaldo importante para Milei el año pasado, cuando extendió una ayuda financiera en un momento de fuerte presión sobre el dólar y dificultades para el Gobierno. Ahora, según el periodista, Trump volvió a generar una oportunidad para la Casa Rosada al responder de manera ambigua cuando le preguntaron si Estados Unidos abandonaría su tradicional neutralidad sobre el conflicto por las Malvinas. "Yo estoy acostumbrado a revisar siempre mis posiciones", fue .la respuesta de Trump citada por Pagni.

El periodista sostuvo que el Gobierno actuó rápidamente y atribuyó especialmente la maniobra a Santiago Caputo, a quien definió como el "Mago del Kremlin". "Vio la oportunidad y construyó una escenografía, que es su especialidad", afirmó.

Pagni explicó en vivo el verdadero motivo del anuncio de Milei sobre Malvinas.

El objetivo: recuperar la centralidad política

Para Pagni, el aprovechamiento de las palabras de Trump permitió a Milei volver a instalarse en el centro de la discusión pública. "Este aprovechamiento de la escena de Milei le permite volver a tomar las riendas, aunque sea por un tiempo, de la escena política", sostuvo el periodista, al considerar que el escenario venía siendo adverso para el Gobierno "desde la crisis de Adorni".