Cristina Pérez contó que es lo que "más necesita" el gobierno de Milei: "La gente..."

Cristina Pérez expuso qué es lo que "más necesita" el gobierno de Milei.

La conductora Cristina Pérez analizó el escenario político y económico que atraviesa la gestión del presidente Javier Milei durante su programa en Rivadavia AM 630. En su editorial, remarcó la urgencia que enfrenta el oficialismo para mostrar resultados tangibles en materia de actividad productiva y advirtió que la sociedad mantiene una mirada atenta y crítica frente a la realidad cotidiana.

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Durante el debate al aire, la periodista planteó que la administración nacional requiere avances concretos para consolidar su proceso político. Según señaló, el margen de maniobra se encuentra directamente atado al impacto de las medidas en el bolsillo de la población y a la evolución de los principales indicadores de la actividad.

"Claramente el gobierno necesita que la economía dé señales. Los argentinos necesitan que la economía dé señales", afirmó la conductora al evaluar las discusiones sobre si las últimas iniciativas oficiales permitieron ganar tiempo político. En ese sentido, advirtió que el humor social actual es demandante y subrayó: "Vivimos un momento donde la gente no compra efectos especiales".

El duro análisis de Cristina Pérez sobre el Gobierno: "No compra efectos especiales"

El reclamo por el crecimiento y la referencia a Domingo Cavallo

Al profundizar sobre las prioridades macroeconómicas, Pérez recuperó un reciente análisis del exministro Domingo Cavallo respecto a los objetivos del Poder Ejecutivo. La comunicadora citó la postura del economista, quien sostuvo: "El gobierno más que la inflación necesita que la economía crezca en vez de 3, 8".

A partir de esa premisa, remarcó que lo sustancial del planteo radica en enfatizar la necesidad imperiosa de reactivación. "Me parece que lo que quiso fue subrayar la importancia del crecimiento de la economía", explicó sobre las metas de expansión del país, al tiempo que repasó los números que circulan en el ámbito financiero.

En esa línea, la conductora recordó que las proyecciones privadas mostraron un retroceso reciente respecto al dinamismo de la actividad productiva. "Nosotros el viernes a la tarde contamos que las expectativas del mercado sobre el crecimiento económico de este año bajaron de 2,7 a dos. Se enfriaron un poquito", puntualizó al advertir sobre las dificultades que persisten en el horizonte cercano.

Las negociaciones por Malvinas y la influencia internacional

En otro tramo del análisis, Pérez se refirió a las gestiones diplomáticas vinculadas a las Islas Malvinas y sostuvo que el calendario original del Gobierno sufrió modificaciones por factores externos. De acuerdo con la información que expuso, las conversaciones preliminares tenían previstas otras fechas dentro del esquema oficial.

La periodista indicó que el presidente tenía previsto un esquema distinto para dichas tratativas: "Todas estas conversaciones muy subterráneas por el tema Malvinas tenían otro timing, probablemente el año que viene". En ese marco, recordó que Daniel Hadad había anticipado un escenario similar meses atrás, cuando evaluó posibles plazos hacia 2027.

No obstante, la conductora explicó que una serie de hechos recientes forzó la aceleración de la agenda. Según detalló en su exposición radial, la irrupción del debate en torno a los hidrocarburos combinada con una declaración de Donald Trump incidieron directamente para adelantar una temática que permanecía bajo la superficie.

La mirada social frente al impacto del ajuste

Por último, Pérez abordó la división del clima social respecto a los efectos directos del programa económico y la percepción ciudadana sobre el rumbo del país. Para graficar esta dualidad, hizo mención a un informe elaborado por Oliveto sobre las reacciones de distintos sectores frente al ajuste.

"Tenés de alguna manera los testimonios del sufrimiento por quienes padecen la crisis o a quienes golpeó la crisis o el ajuste", describió la periodista sobre las dificultades de la vida cotidiana. Sin embargo, contrastó ese escenario al señalar que el relevamiento también refleja que existe "un 70% que no quiere cambiar de rumbo", en un contexto donde cada ciudadano definirá su posición final ante las medidas en curso.