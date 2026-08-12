Cristina Pérez expuso a Milei en vivo y reveló qué es "lo que más enoja estas horas" al Gobierno

El Senado le otorgó media sanción a las modificaciones que La Libertad Avanza propuso para la Ley de Tierras, aunque fue en realidad una victoria pírrica, ya que para que se apruebe tuvieron que sacrificar los dos apartados más cuestionados: el del manejo del fuego y la extranjerización de la tierra. Esto, por ende, dejó más un resabio de derrota que de triunfo en el oficialismo.

Fueron muchos los medios de comunicación que analizaron lo ocurrido en el Congreso, incluyendo el programa que Cristina Pérez conduce en Radio Rivadavia. Allí hizo su propia lectura de lo acontecido, revelando además qué es lo que actualmente "enoja" en el Gobierno respecto del resultado en el ámbito legislativo.

Marcha por la Ley de Tierras en Congreso.

¿Qué dijo Cristina Pérez del gobierno de Milei?

"Decir 'política' es un sinónimo de que se puede hacer. ¿Qué es lo político? En definitiva, lograr que lo puedas hacer. Si es inviable políticamente y no lo podés hacer, es casi pelear contra una especie de ley de la gravedad. Muchas veces lo político, cuando es el status quo, la máquina de impedir es una cosa. Ahora, no significa que todo lo que es políticamente impracticable sea por el status quo, a veces no tenés el concenso, entonces armás más lío que solución", expuso primeramente la periodista.

En ese sentido, profundizó: "Es decir, en algunas cosas no podés patear las puertas y empujar las estanterías. Tenés que tocar el timbre, tenés que tener la llave, tenés que hablar con la vecina. La diferencia entre distinguir cuándo una reforma es liberadora y cuándo es invasiva, ahí entra a jugar lo político. Esto es lo que me parece que está cambiando en este momento del Gobierno. Y se imaginan, por todo esto que pasó, es que prima la frustración sobre todo en los negociadores políticos del Gobierno, porque tuvieron que malgastar sus acuerdos en solucionar el estropicio desatado por estas cuestiones. En principio, por la venta de tierras a extranjeros, pero eventualmente también otros proyectos igual de polémicos. Y ya sabemos que los gobernadores, con sus razones por supuesto, son expertos en encarecer los acuerdos. Y también en el timing político".

Finalmente, reveló: "Lo que más enoja estas horas al ala política del Gobierno es haber perdido terreno que debía focalizarse en lo estratégico, en lo más importante, en lo más urgente, que es la reforma electoral".