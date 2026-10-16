Pablo Giralt quebró en llanto al aire de MasterChef por un desgarrador motivo: "Demencia senil"

Durante una emisión de MasterChef Celebrity (Telefe), Pablo Giralt protagonizó un conmovedor momento antes de comenzar una de las preparaciones del certamen. En ese marco, el periodista deportivo se emocionó al recordar a sus abuelos y reveló por qué hablar de ellos todavía le genera un profundo dolor.

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Pablo Giralt protagonizó un conmovedor momento en MasterChef Celebrity al recordar a sus abuelos.

Mientras organizaba sus ideas para realizar la receta, Giralt explicó que la consigna lo había conectado con uno de los momentos más difíciles de su infancia: “Mi abuelo murió delante mío de un infarto, le estaba contando las noticias del fútbol del fin de semana, tenía 13 años. Tenía un rol paternal que después asumió mi abuela”.

Luego, el periodista contó que su abuela comenzó a sufrir demencia senil y confesó entre lágrimas que le resultó muy difícil acompañarla durante esa etapa de su vida: “Hay algo que yo nunca conté en mi vida. A mi abuela le agarró demencia senil y yo no la podía ver porque ya no era ella. Siento un dolor enorme por no haber estado cerca de ella”.

La emotiva gala de MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity vivió una de sus noches más emotivas el pasado miércoles 14 de octubre, durante la gala de beneficios de la tercera semana. En ese marco, los participantes encontraron debajo de la harina que cubría sus mesadas, fotografías de familiares y personas importantes en sus vidas. La consigna consistía en preparar seis cupcakes inspirados en esos seres queridos.

En ese marco, Luck Ra rompió en llanto al encontrarse con una foto de su mamá, que vive en Córdoba, y habló de la distancia que los separa. Por su parte, Luciana Geuna y Elizabeth Vernaci recibieron imágenes de sus hijos, y Hernán, más conocido como Mala Fama, recordó a sus padres. Además, luego del episodio mencionado de Giralt, la conductora del ciclo Wanda Nara también compartió una experiencia familiar.