Quién es la esposa de Pablo Giralt: así es Valeria y cuántos hijos tienen

Pablo Giralt y Valeria están juntos desde 2002 y atravesaron más de dos décadas de vida compartida mientras crecía la carrera del relator.

Pablo Giralt es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino y lleva más de dos décadas ligado a los relatos de fútbol. Mientras construía su carrera y acompañaba momentos históricos de la Selección, también consolidó una vida familiar junto a Valeria, su pareja desde 2002.

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Pablo Giralt, junto a su familia, hace algunos años.

Pablo Giralt y Valeria: una historia de amor de más de 20 años

La historia personal de Pablo Giralt está estrechamente vinculada con Valeria, su esposa y compañera desde hace más de dos décadas. La pareja comenzó su relación en 2002 y atravesó distintas etapas mientras el relator desarrollaba una carrera cada vez más exigente.

El trabajo de Giralt implica viajes, transmisiones, concentraciones y largas jornadas vinculadas con la actualidad deportiva. En ese contexto, el periodista reconoce la importancia del acompañamiento de su esposa para poder sostener una profesión que requiere disponibilidad permanente.

“Con mi mujer estamos juntos desde el 2002, un montón”, contó el relator al hablar sobre la relación y el respaldo que recibió durante todos estos años. La pareja logró mantener gran parte de su vida privada lejos de la exposición mediática.

Quién es Valeria, la esposa de Pablo Giralt

Valeria mantiene un perfil mucho más reservado que su marido y no suele ocupar espacios en los medios. Sin embargo, su presencia aparece de manera ocasional en las publicaciones que Giralt realiza en sus redes sociales, especialmente cuando comparte momentos relacionados con su vida familiar.

El periodista suele expresar públicamente el cariño que siente por su esposa y destacar el papel que tuvo en su crecimiento personal y profesional. En una de sus publicaciones, le dedicó un mensaje en el que escribió: “Gracias por acompañarme y ayudarme a crecer. Gracias por los dos soles de mi vida. Gracias por el amor de cada día. Te amo!”.

La relación se desarrolló en paralelo al crecimiento profesional del relator, que pasó por diferentes medios y terminó convirtiéndose en una de las voces habituales de las transmisiones de fútbol de la Selección Argentina.

Cuántos hijos tienen Pablo Giralt y Valeria

Pablo Giralt y Valeria formaron una familia con dos hijos: Lautaro y Facundo. El relator suele referirse a ellos con especial afecto y los mantiene, al igual que a su esposa, relativamente alejados de la exposición pública.

Los dos jóvenes son mencionados por Giralt como una parte fundamental de su vida personal. De hecho, cuando dedicó un mensaje a Valeria a través de las redes sociales, se refirió a sus hijos como “los dos soles de mi vida”, una expresión que refleja el lugar que ocupan dentro de la familia.

La crianza de sus hijos coincidió con una etapa de fuerte crecimiento en la carrera de Giralt. Mientras su presencia en las transmisiones deportivas se hacía cada vez más habitual, el periodista también buscó preservar los espacios familiares.

La familia de Pablo Giralt y su carrera en el fútbol

La esposa de Pablo Giralt mantiene un perfil bajo y aparece ocasionalmente en las publicaciones que el periodista comparte en redes sociales.

La trayectoria profesional de Giralt estuvo marcada por algunos de los acontecimientos más importantes del fútbol argentino de las últimas décadas. Su vínculo con la Selección alcanzó uno de sus momentos más destacados durante el Mundial de Qatar 2022, torneo en el que Argentina consiguió el título.

El relator nunca ocultó su identificación con el equipo nacional. “Soy un hincha más de mi Selección, la amo”, expresó en una entrevista con Noticias, al explicar la relación emocional que mantiene con el conjunto argentino.

Detrás de esa exposición profesional aparece una vida familiar construida junto a Valeria y sus dos hijos. Después de más de 20 años de relación, la pareja continúa compartiendo una historia que acompañó cada etapa de la carrera de uno de los relatores más reconocidos del país.