Preocupación en el mundo del espectáculo por la salud de Fabián Mazzei. El actor tuvo que pasar por el quirófano de urgencia, y la noticia se conoció en las últimas horas. Su esposa salió a dar tranquilidad.

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¿Qué le pasó a Fabián Mazzei?

Mazzei fue operado el viernes 27 de noviembre en el Hospital Italiano por una complicación vinculada con las secuelas de un grave accidente doméstico que sufrió en 2022. Lo contó Pepe Ochoa en LAM (América TV), donde explicó por qué el marido de Araceli González volvió a pasar por la cirugía.

Fabián Mazzei tuvo que ser operado de la espalda.

Según trascendió, el actor venía lidiando con fuertes dolores en la espalda, una situación que se fue agravando hasta que se decidió operar. "En su momento fue intervenido, pero tiempo después le empezó a doler mucho la espalda, por lo que tuvo que ser operado hoy de urgencia", explicó Ochoa.

La palabra de Araceli

El panelista contó que se comunicaron con Araceli González, quien llevó tranquilidad. La actriz reconoció que Fabián venía padeciendo dolores fuertes, pero aseguró que no se trataba de una situación grave. Según la información que brindó, la operación salió bien.

El accidente de 2022

Hace cuatro años, Fabián Mazzei había subido al techo de su casa para rescatar a su gata. Una vez que la puso a salvo, empezó a juntar las hojas acumuladas, pero una bolsa se le enganchó en un pie y cayó desde unos tres metros.

Durante el golpe, logró girar el cuerpo para no caer de espalda, pero se fracturó el hueso del talón. La lesión lo obligó a usar silla de ruedas y, después, una bota ortopédica durante su recuperación.

Una recuperación larga

Aquel episodio lo mantuvo meses lejos de su rutina, y ahora, a cuatro años, las secuelas volvieron a afectar su salud. Con esta nueva intervención, según se informó, el actor sigue su proceso con los cuidados del caso.

Entre una gata, una bolsa y un techo, la historia de Mazzei empezó con un gesto de amor por una mascota. Hoy, con la operación hecha y la palabra tranquilizadora de su esposa, el actor tiene por delante lo más importante: recuperarse.