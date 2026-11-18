Marcelo Tinelli parece haber dado vuelta la página en su vida sentimental. El conductor confirmó su nueva relación con una deportista, dos meses después de su separación de Milett Figueroa. Lo hizo a su manera, con publicaciones en sus redes sociales que dejaron poco lugar a las dudas.

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Este lunes, Tinelli compartió distintas publicaciones en Instagram junto a Ágata Lescano y confirmó así el romance que venía generando versiones desde hacía semanas. Sin necesidad de grandes declaraciones, las imágenes alcanzaron para cerrar el misterio. Según informó El Intransigente, el conductor también le confirmó a Yanina Latorre que está saliendo con ella.

Marcelo Tinelli sale con Agata Lescano.

Las señales habían aparecido el mes pasado, cuando ambos publicaron fotos de una merienda. Aunque no se mostraron juntos, los usuarios notaron que las imágenes tenían en común la misma mesa y la misma vajilla. Esa coincidencia alimentó las especulaciones, hasta que Tinelli las dejó atrás.

Quién es Ágata Lescano

Lescano tiene 37 años y una trayectoria ligada al deporte. Es campeona argentina y sudamericana de bikini fitness y se desempeña como entrenadora personal. Su propuesta de entrenamiento está orientada a mujeres y combina la actividad física con nuevos hábitos y desarrollo personal.

En Instagram comparte contenidos sobre su profesión y sus experiencias deportivas. “Fitness consciente para transformar tu vida. Camp. Argentina y Sudamericana Bikini Fitness”, resume en su descripción. Además, toca la guitarra y canta, dos actividades que suele mostrar en sus redes.

Al presentar su proyecto personal, Lescano contó cómo se acercó al deporte. “Desde muy chica entendí que no podía vivir una vida vacía de pasión. Siempre fui detrás de aquello que me hacía sentir viva”, escribió. Y sobre su emprendimiento, explicó: “No es solo una marca deportiva. No es solo entrenamiento. Es una mentalidad”.

Con la confirmación en redes, Tinelli abre una nueva etapa sentimental después de su ruptura con la modelo peruana. Ahora, la pareja ya no necesita esconderse detrás de una merienda con la misma vajilla. Habrá que ver si el próximo capítulo incluye una foto juntos con mesa propia.