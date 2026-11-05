Ante los rumores, Tinelli confirmó lo que se sospechaba sobre la vuelta del Bailando: "Cuando vi..."

Ante los rumores, Tinelli confirmó lo que se sospechaba sobre la vuelta del Bailando.

Marcelo Tinelli habló sobre el regreso del Bailando a la televisión y reveló que ya trabaja en una nueva versión del histórico formato. La confirmación se conoció luego de que Telefe anunciara que prepara la primera adaptación argentina de Dancing with the Stars, que tendría a Santiago del Moro como conductor. El histórico presentador aseguró que su proyecto también contempla el mundo digital y el streaming.

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En diálogo con Sálvese quien Pueda, por América TV, Tinelli contó que el regreso del Bailando no es una idea reciente y que el proyecto ya se encuentra en etapa de preparación. "Nosotros estamos preparando un Bailando para la tele. Cuando vi que Telefe está preparando otro formato, nosotros lo estamos preparando hace tiempo, ya vimos estudio y todo", explicó el conductor.

Además, anticipó que la propuesta no estará limitada a la pantalla tradicional. "Para mí el Bailando es un formato multiplataforma, no solamente para la tele, sino para el mundo digital y de streaming", sostuvo.

Según detalló Tinelli, el equipo lleva alrededor de dos meses trabajando en la preproducción y evalúa desarrollar dos formatos vinculados al baile.

Ante los rumores, Tinelli confirmó lo que se sospechaba sobre la vuelta del Bailando.

¿Tinelli quería conducir Dancing with the Stars?

Consultado sobre la posibilidad de ponerse al frente de la versión argentina de Dancing with the Stars, Tinelli reconoció que le gustaría conducir el programa, aunque respaldó la elección de Santiago del Moro. "Me encantaría por supuesto, pero entiendo que Santiago del Moro es una persona muy cercana a Telefe y me parece perfecto, está muy bueno que lo conduzca", afirmó.