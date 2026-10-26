Novaresio le respondió a Milei tras pedir que lo quemen "en la hoguera": "Hay que..."

El periodista Luis Novaresio respondió a los nuevos ataques de Javier Milei contra su persona, aludiendo a una supuesta quema "en la hoguera", y convocó al Presidente a participar de su programa en A24. "Cuando atentás contra la libertad de expresión, atentás contra el sistema", sostuvo el conductor.

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"Por lo del insulto y la amenaza, ¿qué decir? Presidente, lo invito formalmente y respetuosamente a este programa", expresó Novaresio al referirse a los nuevos cuestionamientos del mandatario.

El periodista también marcó una diferencia entre las responsabilidades institucionales de Milei y su propio rol profesional. "No tengo nada ni vínculo personal con usted. Usted es el principal servidor público de la Nación, yo soy apenas un cronista", afirmó. En ese contexto, Novaresio propuso discutir públicamente las críticas y los argumentos en lugar de profundizar el enfrentamiento personal. "¿Qué pregunta? ¿Qué forma? ¿Qué critica? ¿Qué fundamenta? Lo invito a que venga aquí mañana. Discutamos lo que hay que discutir", planteó.

Luis Novaresio respondió a los ataques de Javier Milei..

La defensa de la libertad de expresión

Durante su intervención en A24, el conductor también puso el foco en las consecuencias que, a su entender, tienen los ataques contra periodistas en el debate público. "Yo soy apenas un periodista que quiere seguir ejerciendo este trabajo", agregó.

Por último, el conductor reclamó que la discusión pública abandone las descalificaciones y vuelva a centrarse en los argumentos. "Hay que sustantivar la discusión, dejar de adjetivarla", concluyó.