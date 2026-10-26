Feinmann filtró cuál fue la reacción de Milei tras la victoria de Lula en Brasil: "La verdad"

El periodista Eduardo Feinmann cuestionó la actitud de Javier Milei tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje de Brasil y señaló que el resultado electoral generó "desilusión" en la Casa Rosada.

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"El triunfo de Lula causó desilusión en la Casa Rosada", afirmó Feinmann en Radio Mitre al referirse al resultado del balotaje brasileño, en el que Lula se impuso frente a Flávio Bolsonaro. "La verdad, no era el resultado que esperaban. Eso por lo menos contaron en el entorno del presidente Milei", agregó el periodista, al dar cuenta de la reacción que le transmitieron desde el entorno presidencial.

Feinmann también expresó su desacuerdo con la falta de un pronunciamiento público del Presidente argentino tras la victoria del mandatario brasileño. "A mí me llama la atención y, la verdad, no me gusta ese gesto de por lo menos un saludo, un tuit, algo. Del presidente o del canciller", sostuvo.

Eduardo Feinmann cuestionó la actitud de Javier Milei.

También cuestionó a Flávio Bolsonaro por no reconocer la derrota

El periodista extendió sus críticas al candidato derrotado en el balotaje y cuestionó su reacción ante el resultado electoral. "Tampoco me gustó la actitud de quien perdió la elección, el señor Flávio Bolsonaro, no reconociendo el triunfo de Lula", afirmó y sentenció: "Diciendo que van a anular la elección, no va a ocurrir".