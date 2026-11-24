Durante una transmisión en vivo del streaming Bondi Live, el periodista Pepe Ochoa sorprendió al revelar la repentina separación de la nieta de Susana Giménez, Lucía Celasco, y el futbolista de Boca, Nicolás Figal. Según informó el periodista, "la relación se convirtió en una tortura para los dos".

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En ese marco, explicó los motivos de la separación: “Él no le daba seguridad, las cosas se pusieron un poco tensas, ella reclamaba mucho y él se hinchó. Él salía mucho de joda, ella no se sentía muy acompañada, empezaron a pelear mucho y las cosas se fueron al tacho”.

Por otra parte, también agregó que, desde el entorno de Lucía, aseguran que ella quería participar más en las actividades de su pareja, quería otro tipo de vida que él no estaba dispuesto a modificar. Su relación se hizo pública en noviembre del año pasado. Sin embargo, siempre mantuvieron un bajo perfil.

La historia de amor de Lucía Celasco y Nicolás Figal

Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, y Nicolás Figal, defensor de Boca Juniors, comenzaron a ser vinculados sentimentalmente durante 2025. Los primeros rumores aparecieron en agosto de ese año, cuando trascendió que habían sido vistos juntos y a los besos en un bar de Buenos Aires. La confirmación llegó el 18 de noviembre de 2025, cuando Figal publicó en Instagram una foto junto a Lucía mientras compartían un café.

Lucía Celasco y Nicolás Figal en Instagram.

Ella replicó la imagen y así hicieron público el noviazgo. Poco después, pasaron juntos la Navidad en Nueva York y, en junio de 2026, aprovecharon el receso futbolístico para viajar por Europa, con visitas a París y Roma. Durante estos meses, la pareja mantuvo un perfil bajo, aunque compartió algunas postales de sus viajes y momentos juntos. En enero de 2026, Susana Giménez también se refirió al noviazgo y expresó públicamente que le gustaba la relación.