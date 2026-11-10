"Se nos va a morir": sorpresa por lo que anunciaron sobre Nelson Castro al aire de El Trece en plena cobertura papal

Nelson Castro quedó en el centro de una inesperada situación televisiva mientras sigue de cerca la visita del papa León XIV a la Argentina. La intensa actividad del periodista durante la gira del pontífice llamó la atención de un conductor, que hizo un particular pedido al aire.

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Fue Mario Pergolini quien se refirió a la agenda de Castro en Otro día perdido, el programa de eltrece. Entre risas, el conductor repasó las distintas tareas que realizó su colega y bromeó con la necesidad de cuidarlo.

"¡Cuidemos más a Nelson Castro! ¡Se nos va a morir!", lanzó Pergolini, en un comentario humorístico sobre la exigencia de la cobertura. Luego agregó: "Esto estaba bien con un Nelson de 40 o 50 años, pero no tiene esa edad".

El conductor también recordó la emergencia médica que Castro atendió durante su viaje: "Va al Vaticano, vuelve con el Papa, salva a una persona en el avión… ¡Quejate, Nelson! ¡Hablá con alguien!".

La emergencia médica que atendió Nelson Castro

Antes de sumarse a la cobertura de la gira papal, el periodista y médico asistió a una pasajera que sufrió un bloqueo cardíaco grave en un vuelo rumbo a Roma. El episodio ocurrió el 4 de noviembre, antes del cruce del océano Atlántico.

Según contó Castro a sus compañeros de Radio Rivadavia, la mujer estuvo "al borde del paro cardíaco". La aeronave hizo una escala en Río de Janeiro y el periodista la asistió junto con una médica y paramédicos hasta la llegada de una ambulancia.

"La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que la llevaron de inmediato al hospital. Estaba con 60/30 de presión", relató. La pasajera fue trasladada a un hospital y no trascendieron datos sobre su evolución.

Nelson Castro y el papa León XIV.

Las bromas por la cobertura del Papa León XIV

Después de aquel episodio, Castro se incorporó al vuelo papal desde Roma hacia Montevideo, la primera escala de la gira sudamericana. Más tarde siguió la llegada de León XIV a la Argentina para la transmisión conjunta de TN y eltrece.

En Otro día perdido, Rada también bromeó sobre la presencia del periodista en distintos momentos de la cobertura: "¿Será que habrá más de un Nelson? No puede ser que esté en muchos lugares al mismo tiempo. Está en una combi con el Papamóvil, está en un helicóptero…".

Pergolini, por su parte, sumó otra observación sobre su colega. "No me parece normal que esté siempre de buen humor", dijo entre risas.