Nelson Castro destrozó a Milei en medio de la visita del Papa a la Argentina: "Se ha transformado en un..."

La visita del papa León XIV a la Argentina generó expectativas por el contenido de sus declaraciones y el impacto que podrían tener en el escenario político local. Después de sus actividades en Uruguay, donde mantuvo encuentros con el presidente Yamandú Orsi y recorrió el barrio Casavalle, el Pontífice llegó al país para continuar su gira sudamericana. En ese contexto, Nelson Castro analizó qué podía esperarse de su mensaje y anticipó que tendría una fuerte repercusión.

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En diálogo con un movilero de VTV Noticias de Uruguay, el periodista sostuvo que, a partir de los discursos que León XIV había pronunciado en territorio uruguayo, esperaba una intervención contundente en la Argentina. Según su mirada, el Papa podría poner sobre la mesa cuestiones sociales que atraviesan al país y que, a su entender, no están siendo suficientemente atendidas por el Gobierno de Javier Milei.

El Papa durante su visita a la Argentina.

La advertencia de Nelson Castro sobre Milei y el mensaje del Papa

“Yo espero un discurso fuerte del Papa en Argentina”, señaló Castro primeramente, para luego indicar que León XIV podría exponer una realidad social que, según su interpretación, no queda reflejada por completo en las cifras oficiales: “Los niveles de pobreza son mayores de la estadística, que marca una pobreza por ingreso. El problema de la Argentina respecto de la exclusión y la pobreza es muy, muy fuerte”.

También cuestionó la postura del Gobierno frente a esos problemas y consideró que el mensaje papal podía convertirse en una interpelación a toda la dirigencia. “Creo que el recurso de León XIV va a ser una pieza muy potente de repercusión política, no porque León quiera hacer política interna, sino porque va a interpelar la política de este Gobierno y a toda la política”, afirmó.

Sin embargo, el tramo más duro de la entrevista llegó cuando le preguntaron por la importancia de la presencia del Papa junto a Milei. Castro expresó su deseo de que la visita sirviera para reducir la polarización, aunque se mostró pesimista sobre sus consecuencias: “Yo soy muy realista, Milei no va a cambiar”.

Finalmente, concluyó: "Milei es un hombre que tiene un problema psíquico emocional, un desequilibrio psíquico emocional muy fuerte, y que se ha transformado en un dogmático. Por lo tanto, el Papa pasará y la realidad seguirá siendo tan dura como hoy día".