El papa León XIV se reunió con víctimas de abuso dentro de la Iglesia

Al término de la misa que brindó en el Monumento de los Españoles y en la previa de la reunión en la UCA, el papa León XIV se reunió con víctimas de crímenes sexuales cometidos por integrantes de la Iglesia Católica. La reunión, según se conoció, duró alrededor de 1 hora en la Nunciatura, lugar donde se hospeda el Sumo Pontífice en Argentina.

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La noticia se confirmó este lunes y, en principio, no se tiene más detalles del asunto. Sin embargo, lo que se conoció es que el encuentro duró más de una hora y, antes de que ocurra, la decisión estaba tomada de reunirse pero no había datos sobre el momento y el lugar, para preservar la intimidad. El Destape había confirmado que el grupo de personas que habían sido víctimas de crímenes sexuales le iban a llevar un manifiesto.

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