"No vuelve": la fuerte decisión que tomaron en El Trece con Mirtha Legrand tras su internación

Mirtha Legrand no volverá a la pantalla de El Trece durante octubre. Tras su reciente internación, el canal estaría evaluando cómo y cuándo reincorporarla a La Noche de Mirtha, aunque por ahora la decisión pasa por una vuelta gradual y sin apuro.

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Según reveló Teleavisador a través de X, la conductora continuará recuperándose en su casa y, por el momento, no emitirá ningún programa en octubre. Desde El Trece, además, no hubo una confirmación oficial de estos planes.

Mirtha Legrand regresaría en noviembre.

El plan para noviembre y diciembre

De acuerdo con esa información, Mirtha “podría regresar en un programa especial para el mes de noviembre y otro en diciembre para cerrar el año”. Además, la idea sería realizar “un programa cada 15 días”, un esquema más espaciado que el habitual de todos los sábados. Durante su ausencia, su nieta Juana Viale ocupó su lugar en La Noche de Mirtha, todos los sábados desde las 21:30, con sus respectivos invitados.

Cómo fueron las internaciones

La diva fue internada por primera vez el 7 de septiembre, en el Sanatorio Mater Dei, por un cuadro de bronquitis, y recibió el alta el 13. Cinco días después, el 18, volvió a ser ingresada por un cuadro compatible con neumopatía. El parte médico, firmado por el Dr. Enrique Echagüe, indicaba que se encontraba internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes.

El alta y la recuperación

Los partes médicos señalaron una evolución favorable y sin complicaciones. Según se informó, permaneció en una habitación común y participó activamente de su recuperación junto a su kinesiólogo. El alta llegó el 6 de octubre, después de que el último parte destacara su buena evolución respiratoria.

Mirtha reapareció en redes con esta foto en familia.

Una vuelta con cautela

Desde su familia y su entorno se transmitió tranquilidad durante los días de internación. Por eso, la posible vuelta de Mirtha con programas especiales aparece como una manera de acompañar su recuperación, sin forzar los tiempos, hasta que el canal confirme oficialmente su regreso.