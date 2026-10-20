Cómo está la salud de Mirtha Legrand: qué dijo Juana Viale

La salud de Mirtha Legrand volvió a generar interés después de las semanas que atravesó por un cuadro respiratorio que requirió atención hospitalaria. Durante una nueva emisión de su programa, Juana Viale compartió detalles sobre la evolución de su abuela y transmitió un mensaje alentador sobre su recuperación.

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Qué dijo Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

La conductora de Almorzando con Juana se refirió al estado de salud de Mirtha Legrand durante una emisión de La noche de Mirtha, el ciclo que habitualmente conduce su abuela por El Trece. La consulta llegó de parte del periodista Marcelo Bonelli, quien quiso saber cómo se encontraba la histórica figura de la televisión argentina.

Con afecto, Juana destacó la mejoría de la diva y resaltó que continúa mostrando la personalidad que la caracteriza desde hace décadas. “Cada día mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene”, expresó al hablar de su evolución.

Además, señaló que Mirtha sigue atenta a lo que sucede a su alrededor, una muestra de su interés por la actualidad y por la actividad que la mantuvo durante tantos años frente a las cámaras.

Las palabras de su nieta llevaron tranquilidad a los espectadores, que siguieron con preocupación las noticias sobre las internaciones de la conductora. Su recuperación se convirtió en un tema de interés para el público que acompaña su extensa trayectoria.

Por qué estuvo internada Mirtha Legrand en septiembre de 2026

Mirtha Legrand atravesó un período de complicaciones respiratorias que derivó en dos internaciones durante septiembre de 2026. El primer ingreso hospitalario ocurrió el 7 de septiembre, cuando fue trasladada al Sanatorio Mater Dei tras presentar un cuadro gripal que evolucionó hacia una bronquitis.

Días después de recibir atención médica, la conductora volvió a necesitar internación debido a una afección pulmonar compatible con una neumopatía o neumonía. Este segundo episodio requirió controles y tratamiento durante un período más prolongado.

La situación generó preocupación por la edad de la conductora y por la necesidad de seguir de cerca la evolución de los síntomas respiratorios. Sin embargo, luego de permanecer hospitalizada, logró avanzar hacia una recuperación que permitió su regreso a casa.

Cuándo recibió el alta médica Mirtha Legrand

La conductora recibió el alta médica el 6 de octubre de 2026, después de permanecer 18 días internada durante su segundo ingreso hospitalario. La noticia marcó un momento importante en su evolución, ya que pudo continuar la recuperación fuera del sanatorio.

El proceso había comenzado con síntomas gripales y bronquitis, pero posteriormente se complicó con una afección pulmonar que demandó mayor seguimiento médico. Por ese motivo, el alta representó un paso significativo, aunque no implicó necesariamente una recuperación completa e inmediata.

Desde entonces, las novedades sobre su estado físico y su evolución despertaron especial atención entre sus seguidores y en el ambiente artístico. Las declaraciones de Juana aportaron una actualización familiar sobre cómo transita esta etapa.

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand durante una emisión de La noche de Mirtha y destacó la mejoría de su abuela: “Cada día mejor, cada día más ella”.

Cómo sigue la recuperación de Mirtha Legrand tras la internación

Las declaraciones de Juana Viale ofrecieron una señal positiva sobre el presente de su abuela. Al describirla cada día mejor y destacar que conserva su temperamento, la conductora puso el acento tanto en su evolución como en los rasgos personales que la distinguen.

La recuperación de Mirtha Legrand se produce después de un episodio de salud que requirió dos internaciones en menos de un mes. Por el momento, las palabras de su nieta constituyen la principal referencia incluida en la información difundida sobre su estado actual.

A lo largo de su carrera, Mirtha construyó una relación cercana con su público, que sigue atento a cada novedad sobre su vida. Su evolución continúa bajo la mirada de los espectadores, mientras la familia comparte señales alentadoras sobre su recuperación.