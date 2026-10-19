Sin maquillaje y en el Día de la Madre: la primera foto de Mirtha Legrand tras su internación

Mirtha Legrand sigue adelante con su recuperación, tras haber sido dada de alta el 6 de octubre luego de una segunda internación en el Sanatorio Mater Dei. Si bien aún no ha retomado su trabajo como conductora de La Noche de Mirtha, la familia dejó en claro en reiteradas oportunidad que La Chiqui está bien de ánimo y su salud está cada vez mejor.

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Muestra de esto último fue la foto que salió a la luz este domingo 18 de octubre, en concordancia con el Día de la Madre. La misma fue publicada por la propia Mirtha y en ella se la puede ver a ella, a cara lavada, junto con varios de sus seres queridos más íntimos.

La primera foto de Mirtha Legrand tras su internación

La foto que compartió Mirtha Legrand en el Día de la Madre.

"¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia", expuso la mujer de 99 años en una publicación de Instagram, en la cual se la puede observar con su hija Marcela Tinayre; sus nietos Juana Viale, Nacho Viale y Rocco Gastaldi; y sus bisnietos Ámbar de Benedictis y Silvestre Valenzuela.

Muchos de los comentarios que generó este posteo desde luego estuvieron dirigidos a la sorpresa por poder observarla nuevamente luego de su tiempo en el hospital, aunque también algunos usuarios repararon en la decisión de la diva de mostrarse públicamente sin maquillaje de algún tipo. De todos modos, todos tuvieron algo en común: el pedido de verla prontamente en la televisión, manejando los hilos de su icónico programa.