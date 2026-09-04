No va más: El Trece tomó una inesperada decisión con el programa de Juana Viale

El Trece dió un giro inesperado con el ciclo que conduce Juana Viale y aseguró que habrá un cambio en la grilla del canal.

El ciclo de Almorzando con Juana en El Trece sufrió un cambio de horario a último momento y el ciclo retrasa quince minutos su emisión. En ese contexto, el programa que conduce Juana Viale comenzará a partir de las 14:00 hasta las 16:00 horas.

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Juana Viale en el ciclo Almorzando con Juana (El Trece).

Sin embargo, la productora no recortará el tiempo al aire del ciclo que recibe a figuras emblemáticas en su mesa para debatir y reflexionar sobre la agenda pública y temas íntimos. Por su parte, la modificación fue anunciada por el propio canal en la televisión.

De esta manera, el cambio en la programación no afectará la duración habitual del ciclo de Juana Viale, que conservará sus dos horas de emisión. La modificación responde a un ajuste en la grilla de El Trece y será implementada en la próxima emisión del programa.

Quiénes serán los invitados de la próxima edición

El domingo 6 de septiembre, Juana Viale recibirá a figuras históricas en Almorzando con Juana (El Trece), manteniendo el estilo característico de Mirtha Legrand. En esta oportunidad, el ciclo tendrá un cambio de horario y comenzará a las 14:00 horas, extendiendo su emisión hasta las 16:00.

En esta ocasión, la conductora recibirá al actor Martín Seefeld quien protagoniza la obra teatral Desde el jardín junto a Guillermo Francella y Andrea Frigerio, la actriz Patricia Echegoyen, quien protagoniza la obra Con la nuestra; el bailarín Iñaki Urlezaga quien se encuentra presentando El aplauso final; la leona Sofía Cairó, recientemente campeona del mundo en el Mundial de Países Bajos; y la actriz y bailarina Juli Castro.

La nueva emisión contará con una mesa variada, como otras veces, marcada por la presencia de figuras vinculadas al teatro, la danza, el deporte y la televisión. De esta manera, Juana Viale volverá a reunir a distintos referentes que atraviesan un presente destacado en sus caminos profesionales.