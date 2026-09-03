Nadie puede creer lo que contó una famosa de El Trece al aire: "Me lastimé las hemorroides"

Este martes, durante la emisión de Cuestión de peso por El Trece, Gisela protagonizó un momento de máxima tensión al aire luego de que se conociera que había una eliminación en puerta. La participante confesó que, preocupada por subir a la balanza tras varios días de constipación, decidió tomar una medida por su cuenta que terminó generándole una lesión.

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"Ayer me hice yo un enema", arrancó contando Gisela, visiblemente incómoda frente a cámara. La confesión no tardó en generar reacciones entre los profesionales del ciclo, que ya tenían previsto un procedimiento distinto para ella.

La participante de Cuestión de Peso contó que sufre de hemorroides.

El reclamo de Verón a Gisela

Sergio Verón, entrenador del programa, no ocultó su enojo al enterarse de lo sucedido. "Yo había arreglado todo para que se lo hagan en la guardia, con el equipo médico, y fue y se lo hizo ella", explicó el profesor, agarrándose la cabeza ante la mirada del resto del panel. Y sumó, contundente: "Se lastimó toda".

Las consecuencias del enema

Fue ahí cuando Gisela reveló el verdadero alcance del episodio: "Me lastimé las hemorroides. Lo hice mal. O sea, ya saben, no lo hagan en sus casas", advirtió, entre la vergüenza y la intención de que su experiencia sirva de alerta para otros espectadores del reality.

La respuesta no se hizo esperar. Maju Lozano, quien condujo la emisión, no pudo disimular su asombro ante el relato: "No sé si seguir preguntando", lanzó, dejando en el aire un silencio elocuente.

¿Qué dijo Adrián Cormillot?

Quien puso paños fríos con una explicación profesional fue Adrián Cormillot. El médico aclaró que "el enema es un procedimiento bastante habitual en medicina y en caso de estreñimiento crónico suele darse las instrucciones para que pueda o no hacerlo". Sin embargo, remarcó que el problema no fue el procedimiento en sí, sino la forma en que Gisela decidió llevarlo adelante sin supervisión.

"Porque eventualmente hay gente en casa que está mirando y practica. Pero porque lo indica un médico. Todo lo que está mal es lo que está contando ella", cerró Cormillot, dejando en claro que la advertencia apunta a los televidentes que podrían replicar la maniobra sin el acompañamiento adecuado.

El episodio quedó como uno de los más comentados de la semana en el ciclo y reabre el debate sobre los límites entre la intimidad de los participantes y lo que efectivamente debe mostrarse al aire en un formato que expone, semana a semana, la salud de quienes buscan bajar de peso.