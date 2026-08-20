No se puede creer lo que reveló Rial sobre Milei en vivo: "Corrupción"

Jorge Rial realizó una fuerte denuncia al referirse a la presunta corrupción en el Gobierno durante su programa Carnaval Stream. El periodista aseguró que existe un supuesto mecanismo de recaudación vinculado a una gran corporación.

Durante su intervención, Rial sostuvo que existe un sistema de cobros que alcanzaría a distintas administraciones y que comenzaría poco después de cada asunción presidencial. "Ustedes no tienen idea de lo que es la corrupción en este momento", afirmó el periodista al introducir su denuncia.

Luego describió el supuesto mecanismo y aseguró: "Hoy me contaban que hay un ducto que va directo al sillón de Rivadavia en todas las gestiones. Los Presidentes el 10 diciembre asumen y el 10 de enero les empieza a llegar". Según el relato de Rial, se trataría de una suma de dinero abonada por una de las grandes corporaciones del país. "Es una tarifa que cobran todos, de una de las grandes corporaciones que sabe que tiene que ponerla", sostuvo.

No se puede creer lo que reveló Rial sobre Milei en vivo.

El ministro al que apuntó Rial

Rial también afirmó que conoce quién sería el encargado de trasladar ese dinero a los distintos sectores políticos. "¿Sabés quién lleva la guita? Un ministro que está en este momento en actividad", aseguró. En ese sentido, sostuvo que el supuesto mecanismo no sería exclusivo de una fuerza política. "Que se los llevaba a los peronistas, a los del PRO", agregó.

Rial también relató una presunta situación ocurrida cuando otro funcionario ocupó previamente ese lugar. "Es ministro porque cuando pusieron a otro en su lugar, el otro dijo 'esto es una barbaridad, hay que denunciarlo'", afirmó y concluyó: "Terminó de decir la palabra 'denunciarlo' y le metieron una patada en el orto que se murió en el espacio. Y le dijeron a este ministro 'asumí vos, boludo'".