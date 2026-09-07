No se puede creer lo que reveló Pablo Duggan sobre Milei tras su anuncio sobre Malvinas.

Pablo Duggan analizó en C5N la cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas y planteó un interrogante central: si el Presidente realmente avanzará con las sanciones contra las personas y empresas vinculadas a la explotación petrolera en las islas.

{{{htmlAmp}}}

Durante su editorial, Duggan recordó que el Gobierno anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 "sujetos", entre personas humanas y jurídicas, por actividades vinculadas a la explotación de hidrocarburos en Malvinas. La medida fue oficializada por la Casa Rosada tras la cadena nacional del Presidente. "Bueno, todos los días va a tener que anunciar. Se ha metido en un quilombo gigantesco con un montón de empresas", afirmó.

Luego vinculó el conflicto con la participación de capitales israelíes en el proyecto petrolero Sea Lion, liderado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper. "Tenés a los trabajadores de Israel invirtiendo", expresó y agregó: "Tenés guita de todo el mundo, de medio Israel, en este proyecto que Milei tiene que destruir ahora, tiene que reventarle el valor".

No se puede creer lo que reveló Pablo Duggan sobre Milei tras su anuncio sobre Malvinas.

El interrogante sobre la decisión de Milei

Lejos de cuestionar las sanciones, Duggan puso el foco en si Milei tendrá la decisión política de sostenerlas. "¿Realmente el Presidente tiene el coraje, el valor, de pelearse? Yo digo que ojalá que sí", sostuvo.

Y remató con la frase que sintetizó su análisis: "¿Realmente Milei va a tener los huevos necesarios para esta pelea que es bravísima?".