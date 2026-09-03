No se puede creer lo que reveló Nelson Castro sobre Javier Milei: "Problema"

Nelson Castro analizó el discurso que Javier Milei pronunció anoche y advirtió que algunas de las definiciones del Presidente muestran señales de preocupación dentro del oficialismo. "Cuando vos empezás a decir ‘miren que si no nos votan a nosotros se suicidan’, es porque estás viendo el semáforo amarillo", sostuvo el periodista en Radio Rivadavia.

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Castro calificó el mensaje presidencial como "un discurso muy críptico" y puso el foco en el tono utilizado por Milei para advertir sobre las consecuencias de un eventual cambio electoral.

Para el periodista, el planteo del Presidente tiene un antecedente directo en la estrategia discursiva utilizada por el macrismo. "Es lo mismo del macrismo, no voten al pasado. El pasado volvió, y fue malo, hay que decirlo, pero el pasado volvió", afirmó. En ese sentido, Castro interpretó que la insistencia de Milei en advertir sobre el regreso de experiencias políticas anteriores no es casual. "Cuando vos empezás a decir esto es porque estás viendo algún problema", sostuvo.

No se puede creer lo que reveló Nelson Castro sobre Javier Milei.

La relación entre Milei y Macri

El periodista también se refirió a la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri y consideró que existe un "desamor" entre ambos dirigentes. "Por eso fueron rivales en la campaña de 2023", explicó Castro.

Además, mencionó uno de los momentos más recordados de aquella campaña: el debate presidencial en el que Milei cuestionó a Patricia Bullrich y utilizó una frase particularmente dura contra la entonces candidata de Juntos por el Cambio. "Por eso, Milei en aquel famoso debate dijo ‘la que ponía bombas en los colegios’ sobre Patricia Bullrich", recordó Castro.