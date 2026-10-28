No se puede creer lo que reveló Ignacio Ortelli en vivo sobre Javier Milei: "Se está hundiendo".

El periodista Ignacio Ortelli lanzó una advertencia sobre el momento político de Javier Milei y cuestionó que el Presidente dedique tiempo a discusiones que, según su análisis, lo alejan de las preocupaciones cotidianas de la sociedad. Al aire de Radio Rivadavia, sostuvo que el mandatario está desgastando su imagen y utilizó una metáfora vinculada al Titanic para describir la situación.

{{{htmlAmp}}}

"Para que Milei tome nota", planteó Ortelli al comenzar su análisis, antes de cuestionar la actitud del jefe de Estado frente a las disputas políticas.

Luego, el periodista sostuvo: "Mientras hay un rival que hace que se pelea, pero tarde o temprano va a terminar junto porque quieren ganarle, me parece que el Presidente, desgastándose su imagen, perdiendo el tiempo con discusiones inútiles para los argentinos que están tratando de salir del pozo, está jugando con fuego”.

No se puede creer lo que reveló Ignacio Ortelli en vivo sobre Javier Milei: "Se está hundiendo".

La metáfora del Titanic y el mandato de Milei

Para profundizar su planteo, el periodista recurrió a una imagen que vinculó con el gusto del Presidente por las metáforas. "Juega con fuego. La metáfora, ya que al Presidente le gustan las metáforas, esta es la cubierta del Titanic, el Titanic se está hundiendo y él está jugando a la rayuela", expresó Ortelli.

Finalmente, el conductor radial expresó en su programa matutino: "El mandato que le dio la Argentina, los argentinos, en 2023 no era ni cambiar Occidente, ni fortalecer Occidente, ni llevar el liberalismo al mundo, ni ser el faro de ningún país del mundo, sino de resolver el problema de los argentinos todos los días".