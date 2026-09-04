No se puede creer lo que reveló Graña sobre después del discurso de Milei sobre Malvinas: "A la venta"

No se puede creer lo que reveló Graña sobre después del discurso de Milei sobre Malvinas.

Rolando Graña cuestionó duramente al presidente Javier Milei por su nuevo discurso sobre la causa Malvinas y puso en duda la coherencia del giro del Presidente. En Del Plata AM 1030, el periodista recordó sus anteriores posiciones sobre los kelpers, Margaret Thatcher y Gran Bretaña.

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Graña centró su crítica en lo que considera un cambio de posición del Presidente respecto de la cuestión Malvinas. "Es el mismo presidente al que técnicamente uno podía decir que era un presidente vendepatria el que ahora descubre la causa Malvinas", afirmó.

En ese sentido, cuestionó el anuncio de Milei de construir una base naval que se convertiría en un polo logístico y de defensa en Tierra del Fuego. Según Graña, el lugar elegido presenta una contradicción con decisiones recientes del Gobierno. "¿Saben dónde? En terrenos que eran de la Armada y que hace una semana, dos semanas, estaban a la venta", sostuvo.

No se puede creer lo que reveló Graña sobre después del discurso de Milei sobre Malvinas.

La crítica por los terrenos de la Armada

El periodista insistió en que el Gobierno habría considerado inútiles esos terrenos antes de plantear allí la construcción de la nueva infraestructura militar. "El mismo presidente que ahora descubre la causa Malvinas y que quiere construir una base naval para que no nos lleven por delante, es el mismo presidente que hace dos semanas había puesto ese mismo lugar en venta, porque lo consideraba inútil", señaló.

El periodista también recordó declaraciones anteriores del Presidente sobre los habitantes de las islas y su relación con el Reino Unido. "¿Es creíble un presidente que durante dos años y medio fue un presidente, insisto, descriptivamente, ‘vendepatria’?", planteó.