No se puede creer el dato que dio Viviana Canosa sobre Javier Milei: "Guillotina"

La periodista Viviana Canosa cuestionó al gobierno de Javier Milei y lo acusó de ejercer una fuerte presión sobre quienes expresan críticas desde los medios de comunicación.

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En Carnaval Stream, Canosa apuntó directamente contra el Gobierno al referirse al clima que atraviesan los periodistas y los medios de comunicación. La conductora utilizó una fuerte definición para describir su percepción sobre la gestión de Milei: "Yo nunca vi un gobierno tan censor como este, tan de guillotina".

Sus declaraciones se produjeron después del cruce televisivo protagonizado por Luis Majul y Laura Di Marco en La Nación Más. En ese contexto, Canosa defendió a la periodista y sostuvo que sus dichos sobre el Gobierno eran coherentes y respondían a lo que consideraba verdadero.

"Vos tenés que contar la verdad porque vos tenés que estar diciendo la verdad", señaló Canosa al referirse a Di Marco. Al mismo tiempo, marcó una diferencia entre expresar una opinión y hacerlo con el objetivo de provocar una reacción política: "No podés decir que vos lo hacés para que el presidente reaccione, recapacite, para que no ganen los otros".

No se puede creer el dato que dio Viviana Canosa sobre Javier Milei.

La crítica a Majul y el recuerdo de su paso por La Nación Más

Canosa también cuestionó el comportamiento de Majul durante el intercambio con Di Marco y lo vinculó con su propia experiencia laboral en ese medio. "A mí lo de Majul me parece terrible, porque yo que laburé ahí recuerdo que había como otra libertad para hablar. O por lo menos a mí en el último tiempo no me dejaban, yo igual lo hacía, sabiendo que perdía mi laburo seis meses después", afirmó y agregó: "Qué cagada que un tipo como Majul te diga lo que tenés que decir o no”.