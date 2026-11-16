No se puede creer el dato que dio Feinmann en vivo y que preocupa a Milei: "El fin de semana"

No se puede creer el dato que dio Feinmann en vivo y que preocupa a Milei.

Eduardo Feinmann analizó en Radio Mitre las últimas encuestas sobre el humor social y sostuvo que la evolución de la economía continúa siendo determinante para los argentinos. El periodista destacó que persisten las percepciones negativas sobre la situación económica general. Además, contó que solamente el 36% de la sociedad respalda la gestión del gobierno de Javier Milei.

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"Estuve el fin de semana revisando algunas encuestas y la economía sigue marcando el pulso del humor social", afirmó Feinmann durante su análisis.

En esa línea, el periodista sostuvo que "el humor de los argentinos continúa estrechamente vinculado con la evolución de la economía" y repasó algunos de los principales datos que surgen de los relevamientos. Según las cifras que mencionó, "el 70% considera que la situación es peor que hace un año", mientras que "el 61% mantiene expectativas desfavorables".

No se puede creer el dato que dio Feinmann en vivo y que preocupa a Milei.

El otro dato que dio Feinmann

Feinmann, sin embargo, marcó un dato diferente al referirse a la situación económica individual de los argentinos. "Sin embargo, la percepción sobre la economía personal muestra una leve mejoría", señaló.

No obstante, el conductor agregó: "La percepción sobre la economía personal muestra una leve mejoría. El 36% aprueba la gestión del Gobierno, mientras que el costo de los servicios, la incertidumbre económica y los ingresos familiares encabezan las preocupaciones".