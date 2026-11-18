El periodista Jonatan Viale analizó el desempeño económico del gobierno de Javier Milei y advirtió por la fuerte caída de las acciones de empresas argentinas. También mencionó factores internos y externos que, según planteó, afectan al oficialismo.

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"La verdad que fue un mal año", afirmó Viale durante su análisis en TN, al referirse al desempeño de distintos indicadores vinculados con la economía argentina. El periodista no se limitó a hablar del riesgo país y puso el foco en la evolución del valor de las empresas. "No solo para el riesgo país, sino ahí tenés las empresas, el valor de las empresas, muy duro", señaló. Luego, repasó algunas de las principales caídas acumuladas durante el año. "Hay bancos que cayeron 57%, Edenor 56%, Galicia 48%", enumeró.

Viale planteó que existen distintas explicaciones para el deterioro de los activos argentinos y mencionó varias hipótesis que circulan en el mercado. "Algunos dicen miedo al 2027, otros dicen la actividad económica que no arranca, otros dicen que es el contexto internacional, la guerra con Irán", sostuvo.

El contexto internacional y una advertencia para Milei

El periodista también puso el foco en la situación internacional y consideró que el escenario externo no favorece al gobierno de Javier Milei. "El contexto internacional claramente no le ayuda al Gobierno", afirmó Viale, antes de enumerar distintos acontecimientos políticos ocurridos en la región y en el mundo. Entre ellos mencionó la "derrota de Trump, derrota de Bolsonaro, lo que pasó en Paraguay, la guerra".

En TN cuestionaron el "mal año" del Gobierno.

Sin embargo, hacia el final de su análisis, Viale planteó que las dificultades del Gobierno no necesariamente pueden explicarse únicamente por factores externos y dejó abierta la posibilidad de que exista un componente doméstico. "Ahora, algo interno me parece que también puede ser”, concluyó.