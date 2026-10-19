El periodista Rodrigo Lussich lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei a través de las redes sociales, donde cuestionó su gestión económica y política con fuertes ironías sobre su aislamiento, sus publicaciones en redes y su entorno de seguridad.

{{{htmlAmp}}}

En su publicación, Lussich contrapuso las críticas a Cristina Fernández de Kirchner con una descripción irónica del Presidente. "Cuando te indigne ver a ‘la chorra’ saludando en un balcón; acordate que ‘el honesto’ está encerrado en su propia cárcel", escribió.

Luego, el conductor profundizó sus cuestionamientos con referencias al entorno presidencial, sus hábitos y su actividad en redes sociales. En ese tramo, lanzó una serie de acusaciones e ironías sobre las condiciones en las que, según su descripción, vive Milei. "Totalmente enajenado escuchando ópera, tuiteando como poseso, medicado hasta las orejas, pensando cómo seguir entregando el país y tu futuro porque tu presente ya está fundido", sostuvo.

No se puede creer lo que contó Rodrigo Lussich sobre Javier Milei.

El mensaje de Lussich sobre CFK y la economía

En otro pasaje de su publicación, el periodista se refirió a una eventual salida de Milei a las inmediaciones de la Quinta de Olivos y planteó que se encontraría con la indiferencia de la sociedad. "Y si se le ocurriera la peregrina idea de irse a la puerta de la quinta a ver si hay alguien, no encontrará más que el atronador silencio de la indiferencia", escribió.

Finalmente, cerró el mensaje con una frase irónica dirigida a quienes consideran positiva la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner: "Pero ya sé, lo bueno es que ella está presa. Se te re solucionó la vida con eso, ¿no? Felicitaciones, genio del voto".