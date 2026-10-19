Marcelo Bonelli destrozó a Milei tras los ataques que recibió: "Dato mata relato".

Marcelo Bonelli fue uno de los invitados que tuvo la última emisión de La Noche de Mirtha, conducido desde hace ya varios programas por Juana Viale mientras Mirtha Legrand se sigue recuperando tras la internación que cursó en el Mater Dei por una neumopatía.

{{{htmlAmp}}}

El reconocido periodista formó parte de una mesa también integrada por Alejandra Maglietti, Martín Llaryora y Tatiana Schapiro, siendo consultado en determinado momento respecto a los maltratos que sufrió por parte de Javier Milei. Allí, lejos de desentenderse del asunto, lo afrontó y habló sobre el mal que esto le genera a la figura presidencial.

¿Qué dijo Marcelo Bonelli sobre los insultos de Milei?

Los invitados para La Noche de Mirtha del 17 de octubre de 2026.

Cuando Juana Viale le marcó que él había sido blanco de los insultos de Milei, él respondió primeramente: "Sí, pero me entra por acá y me sale por acá". "¿No impacta?", fue interpelado. "Personalmente no. Aunque yo creo que, lamentablemente, se hace un mal a él y a la figura presidencial. Más allá de mi persona, es un presidente que se dedica a insultar a periodistas, opositores, economistas...", expuso.

"Bueno, otros gobiernos también lo han hecho, por pensar diferente", empleó como excusa la presentadora, aunque Bonelli dispuso una diferencia: "Sí, otros gobiernos han perseguido a los que piensan diferente. Este gobierno los insulta. Yo creo que hay que respetar la figura presidencial y lamentablemente él con esa actitud la degrada. Y la institución presidencial es muy importante para el país de preservarla".

"Por supuesto, pero... ¿Por qué creés que Milei te tiene de punto?", le consultó Juana Viale. "Debe ser porque digo las cosas como son. Dato mata relato. Nosotros somos periodistas y por supuesto estamos sujetos a la crítica de otros. Y por lo tanto, Milei puede opinar sobre tal nota, tal información, tal cosa está mal. Cuando vos desacreditás al mensajero, en realidad no estás yendo al fondo de la cuestión. Y lo hacés porque ese fondo de la cuestión no te gusta", respondió.

En esa misma línea, remarcó: "A mí me parece que es muy malo que este u otro presidente degrade la investidura presidencial. Para la democracia es muy malo. Y él con esta actitud de insultar a mí y a otro, está degradando la investidura presidencial". "Es como se maneja el presidente", deslizó la conductora.

Finalmente, Tatiana Schapiro aportó su visión: "Es su forma, que a mí me puede parecer horrible. pero es constante y pasa con un montón de colegas todo el tiempo y hay algo de esa violencia, esa virulencia, que también decanta hacia abajo, a la sociedad. Las redes son un espanto".